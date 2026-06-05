La energía solar lidera la expansión renovable en la República Dominicana

Las energías renovables son una fuente de recursos inagotables que se renuevan y que se pueden encontrar en cualquier entorno como la luz solar o el viento.

En la República Dominicana, entre 2025 y junio de 2026, la capacidad instalada de generación solar aumentó en 100 megavatios (MW), fortaleciendo la participación de las energías limpias en la matriz energética nacional, de acuerdo al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Las cifras del SENI muestran que, entre 2020 y junio de 2026, la generación solar registró un crecimiento acumulado de 806.6 % en su capacidad instalada, convirtiéndose en la tecnología renovable de mayor dinamismo durante el período.

En contraste, la energía eólica experimentó un crecimiento más moderado de 30.2 % en esos seis años, mientras que las fuentes de biomasa e hidroeléctrica no registraron aumentos en su capacidad instalada.

En su totalidad la capacidad instalada de energías renovables ha superado los 2,000 megavatios, en medio del Conflicto de Medio Oriente.

De acuerdo al ministro de energía y Minas, Joel Santos, uno de los principales retos de Quisqueya ante esta crisis de guerra es continuar diversificando su matriz energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y así abastecer gran parte de su demanda energética.

Esta situación la hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo y del gas natural, especialmente en períodos de conflictos geopolíticos e incertidumbre global, donde cualquier interrupción en el suministro puede traducirse en mayores costos para la generación eléctrica, el transporte y la producción nacional.

Ante este escenario, el Gobierno ha apostado por la expansión de las energías renovables, según el ministro de Energía y Minas, lo que ha permitido que aproximadamente el 25 % de la energía que consume la nación provenga de fuentes limpias.

Perspectivas globales y regionales del sector energético renovable Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca del 80 % de la población mundial reside en países que dependen de la importación de combustibles fósiles. Esto implica que alrededor de 6,000 millones de personas están sujetas al suministro energético proveniente de otras naciones, una situación que las expone a riesgos derivados de conflictos geopolíticos y crisis internacionales, como las registradas en Medio Oriente.

Ante este panorama, la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) plantea que, para 2050, el 90 % de la electricidad generada en el mundo deberá provenir de fuentes renovables.

"Para 2030, las energías renovables podrían convertirse en la principal fuente de generación eléctrica a nivel mundial, aportando alrededor del 65 % del suministro de electricidad." Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) Organismo internacional “

Los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas generan más del 80 % de la producción de energía en todo el mundo, aunque las fuentes de energía más limpias como las renovables cada vez ganan más fuerza, de las cuales, el 29 % de la electricidad proviene de ellas.

Asimismo, para 2050, el sector energético tendría la capacidad de reducir hasta en un 90 % sus emisiones de carbono mediante la descarbonización de sus operaciones, contribuyendo a frenar el avance del cambio climático.

Según la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), América Latina contribuye al 11 % del suministro global de petróleo y al menos 6 % del gas natural.

Sólo Brasil, México y Venezuela son los mayores productores regionales de crudo, aunque Argentina, Trinidad y Tobago y Brasil lideran la producción de gas natural.

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Un 46 % de la producción de petróleo se destina a exportaciones: 22 % de los envíos al mercado intrarregional; un 31 % a China, 18 % a EE.UU. y el 15 % a la Unión Europea (UE).

Se espera que para este año el crecimiento del almacenamiento de energía sea similar al 2025 (40 %) en todo el mundo, según la empresa Solis Latam, quien asegura que ese espacio está a punto de ser un campo de batalla del sector solar y de energías renovables.

El almacenamiento a través de las baterías fue una de las tecnologías energéticas de mayor crecimiento en el mundo durante 2025, con una capacidad global instalada que alcanzó los 108 gigavatios frente al 2024, destaca Solis y la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Alba Min Ye, CEO de Solis para América Latina, dijo que la firma de investigación Grand View Research sostiene que el mercado de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías en la región podría pasar de 890 millones de dólares en 2024 a más de 6,300 millones de dólares en 2030.