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Edesur repotenciará 17 subestaciones para elevar la calidad del servicio

La compañía afirmó que los trabajos beneficiarán a 471,000 usuarios

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    Edesur repotenciará 17 subestaciones para elevar la calidad del servicio
    Equipos de Edesur trabajan en una subestación. (FUENTE EXTERNA)

    La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) informó que desarrolla un amplio programa de repotenciaciones en 17 subestaciones, con una inversión ascendente a 518.6 millones de pesos, con el propósito de mejorar su capacidad de respuesta y eficientizar el suministro eléctrico.  

    La compañía afirmó que 471,000 usuarios del servicio, residentes en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, San Cristóbal, Peravia, Elías Piña, Barahona, Azua, San José de Ocoa y Pedernales se beneficiarán con esos trabajos, los cuales forman parte del Plan de Expansión a Largo Plazo que ejecuta la distribuidora.

    • En lo que va de 2026 se han ejecutado nueve intervenciones en las subestaciones eléctricas Barahona, con una inversión de 67.7 millones de pesos; Matadero, en el Distrito Nacional, con 95.3 millones; Pedernales, con 60 millones de pesos, y en Cruce de Ocoa, con RD$9.2 millones, según destaca una nota de prensa.

    También, en Baní, con 67.5 millones de pesos; Ciudad Satélite, en Pedro Brand, con 45.5 millones; en Madre Vieja, en San Cristóbal, con 67.2 millones de pesos; Pizarrete, en Peravia, con 32.4 millones, y en Elías Piña, con 11.2 millones.

    Incremento de capacidad

    El programa también abarca el incremento de la capacidad instalada en las subestaciones San Cristóbal Norte, Salinas, en Barahona; Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional; Baní-Matadero, en Peravia (con dos repotenciaciones); Yaguate, en San Cristóbal; Kilómetro 15 de Azua y Centro de Operaciones de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

    Con el plan de repotenciación, Edesur consolida su sostenibilidad operativa y contribuye a mejorar la calidad de vida de sus clientes y al desarrollo comercial, industrial y turístico de las zonas intervenidas en su área de concesión.

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