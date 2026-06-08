Generación de energía renovables alcanzaría los 2,600 MW en 2028

Paneles solares en un parque de generación. ( FUENTE EXTERNA )

La capacidad de generación de energías renovables no convencionales en la República Dominicana alcanzaría los 2,600 megavatios (MW) para 2028, casi cinco veces más que los 555 MW registrados en 2020, según las proyecciones del Ministerio de Energía y Minas.

Así lo adelantó el ministro Joel Santos, quien destacó que el crecimiento forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad energética y mitigar el impacto de las crisis internacionales sobre el sector.

“Estamos prácticamente en dos mil megavatios en estos momentos ya en producción. Esto ha traído una inversión de cerca de 3 mil millones de dólares para República Dominicana”, aseguró.

Al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, Santos recordó que el sector eléctrico ha liderado en los últimos cuatro años la captación de inversión extranjera, con 1,000 millones de dólares anuales, lo que ha representado un factor clave para la economía dominicana. Señaló, además, que en el país se desarrollan varios proyectos para fortalecer la capacidad de almacenamiento y contribuir a la inyección en horas pico, que en el caso dominicano es entre 7:00 y 11:00 de la noche.

“Pero también esto aportará estabilidad al sistema en la medida en que nos vamos moviendo hacia mayor energía renovable”, apuntó. El funcionario recordó que 200 MW de almacenamiento estarán listos a finales del 2026.

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Manifestó que el país debe continuar apostando a la mayor generación de energías renovables para reducir la dependencia, no solo de los combustibles fósiles, sino también de la política internacional.

Inversión y desarrollo en el sector minero

Respecto a la minería, Santos indicó que, junto a la energía, es el principal sector de inversión extranjera en el último cuatrienio. Recordó que dicho motor económico juega un papel contracíclico, sobre todo en momentos de crisis internacional, sobre todo por los altos precios del oro.

Indicó que la economía dominicana creció un 4.0 % y el sector minero un 10.7 % en el primer cuatrimestre del 2026 y aportó 20 mil millones de pesos de ingresos fiscales en dicho período.

“Es decir, va a superar los 45 mil millones de pesos que generó el año pasado”, proyectó.

Señaló, sin embargo, que la República Dominicana debe acercarse a fortalecer los aspectos medioambientales y los recursos hacia las comunidades mineras y continuar el desarrollo de las políticas en dicho sector que continúen aportando al crecimiento económico.

El ministro apuntó que se sigue revisando la Ley Minera, de forma tal que se pueda fortalecer lo relativo a la inversión en las comunidades y los mecanismos bajo los cuales se transfieren los fondos, para que sean de mayor provecho para la ciudadanía.

“Al final de cuentas a todos nos conviene que haya una sostenibilidad; que no es solo ambiental. La sostenibilidad tiene que ver con el desarrollo de las comunidades”, señaló Santos.