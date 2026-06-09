Edeeste anuncia acciones para mejorar servicio eléctrico ante mayor consumo en Boca Chica

Según Edeeste, la Subestación Boca Chica registra una importante sobrecarga como consecuencia del desarrollo urbanístico, comercial y turístico experimentado por el municipio en los últimos años. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este martes que ejecuta un plan de acción para enfrentar la situación operativa que afecta al municipio de Boca Chica, atribuida al acelerado crecimiento poblacional y al aumento sostenido de la demanda energética en esa demarcación.

A través de una nota de prensa, la empresa explicó que el consumo eléctrico se ha incrementado de manera significativa, especialmente durante la temporada de verano, cuando las altas temperaturas elevan el uso de equipos de climatización y otros aparatos eléctricos.

Según Edeeste, la Subestación Boca Chica registra una importante sobrecarga como consecuencia del desarrollo urbanístico, comercial y turístico experimentado por el municipio en los últimos años, lo que ha generado una mayor presión sobre la infraestructura eléctrica existente.

En ese sentido, reiteró que mantiene una actitud de escucha con los clientes de Boca Chica, comprendiendo las molestias que esta situación pudiera generar y trabajando de manera acelerada en soluciones concretas que permitan estabilizar y robustecer el servicio energético en la zona.

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Medidas implementadas

Como parte de las medidas implementadas, la distribuidora indicó que actualmente se ejecutan de manera simultánea tres acciones estratégicas orientadas a contrarrestar la situación actual y garantizar una mejora sostenible del servicio eléctrico.

La primera acción consiste en un proceso de transferencia de carga mediante un acuerdo que permitirá a Edeeste descargar parcialmente algunos circuitos de Boca Chica, contribuyendo a aliviar de manera momentánea la demanda que actualmente soporta la subestación principal del municipio.

Esta medida provisional servirá de apoyo hasta la entrada en operación en julio, de la nueva Subestación La Caleta, considerada una de las soluciones estructurales más importantes para fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico en Boca Chica y zonas aledañas, permitiendo redistribuir carga y mejorar significativamente la calidad del servicio.

Asimismo, Edeeste dice que tiene planificada la repotenciación de la Subestación Boca Chica, como parte de un proceso integral de fortalecimiento del sistema eléctrico en esa demarcación.

La empresa detalló que para este año se espera la llegada de un nuevo transformador de potencia de 50 MVA para la Subestación Boca Chica, equipo que permitirá robustecer su capacidad instalada, eliminar las condiciones de sobrecarga y preparar la infraestructura energética para responder al continuo crecimiento de la zona en los próximos años.

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