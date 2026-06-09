El calor comienza a atacar y el servicio eléctrico empeora

Una parte de la población dominicana está volviendo a sufrir dos problemas que enfrentó durante en el verano de 2025: las alzas de las temperaturas y la falta de energía eléctrica para combatir el calor. Los usuarios han comenzado a quejarse por los apagones y las estadísticas sobre el empeoramiento de los indicadores de la calidad del servicio reflejan la situación.

Los datos indican que, entre enero y abril de 2026, el promedio mensual de las interrupciones del servicio en las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) ha estado incrementándose, siendo Edenorte la que peor desempeño presenta en ese indicador.

Los clientes de esa compañía pública pasaron de sufrir 13.78 interrupciones en enero a 19.95 en el cuarto mes del año, un aumento absoluto de 6.17, de acuerdo con los registros de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

En tanto, los usuarios de la Edesur terminaron abril con un promedio de 17.81 cortes en el suministro del servicio, superior a los 12.94 que registraron en el primer mes de 2026.

En cambio, los clientes de Edeeste pasaron de 8.8 interrupciones en enero a 13.25 en el cuarto mes de 2026. Sin embargo, aunque los usuarios de esta compañía registran el menor promedio de cortes en el servicio, la mayor parte de quejas recibidas por Diario Libre sobre apagones proceden de su área de concesión.

Una cliente de la empresa, residente en Alma Rosa primera, denunció que, a pesar de que su sector es 24 horas, ha estado recibiendo cortes en el suministro. De igual forma, residentes en Vista Hermosa, en Santo Domingo Este, indicaron que, aunque en la última semana el servicio eléctrico ha mejorado, semanas atrás estuvieron enfrentando hasta ocho horas de apagones.

Ayer Diario Libre realizó un sondeo a través de su página web sobre la incidencia de los apagones en el sector donde residen los lectores y, hasta pasada las 4:00 de la tarde, se habían registrado 85 votos, con el 69.4 % de ellos afirmando que habían estado sufriendo cortes en el servicio.

El aumento de las temperaturas en el país y los apagones, principalmente en horas de la noche, han sido costumbre en los últimos dos años, debido al incremento del consumo.

Durante el 2025 los dominicanos sufrieron cortes en el servicio, producto de un déficit de generación eléctrica por el retraso de la entrada en operación de varias plantas, de acuerdo con declaraciones de las autoridades.

Aumento de la demanda

Las cifras apuntan a que mientras más comienza a acercarse el período de calor en la República Dominicana, más energía eléctrica demanda la población.

Durante el primer cuatrimestre de este año, la mayor demanda diaria se registró el viernes 10 de abril, con 76 gigavatios-hora, lo que representa un aumento de un 9.5 % respecto al mes anterior, y un incremento de 4.48 % en comparación con abril de 2025, de acuerdo con los datos del organismo coordinador.

Entre el 01 de enero y el pasado 30 de abril, las temperaturas máximas en el país se han incrementado 3 °C (grados Celsius), pasado de 28 °C a 31 °C, según los registros del Instituto Dominicano de Meteorología.