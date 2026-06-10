El 14 % de la energía renovable generada entre enero y abril no se inyectó al sistema

A pesar de la expansión en la construcción y operación de parques de generación de energía renovable no convencional (solar y eólica) que registra la República Dominicana, el sistema eléctrico nacional sigue enfrentando problemas para aprovechar al máximo la capacidad de producción de esas fuentes.

El promedio diario de energía renovable generada y que no pudo ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) ascendió a un 14 % entre enero y abril de 2026, con un período en el que superó el 19 %. Las centrales no convencionales registraron días en los cuales más de un tercio de la energía producida no pudieron suministrarla.

Así lo recogen los diferentes informes mensuales del Organismo Coordinador (OC) del SENI, en los cuales se refleja que solo en abril, en términos promedio, el 16.6 % de la producción energética diaria proveniente de esas fuentes no pudo ser aprovechada por el sistema. Durante el citado mes, se vertieron aproximadamente 59,927.2 megavatios-hora (MWh) de energía renovable. Entre el 3 y el 5 abril fue el período del mes que mayor cantidad de energía vertieron los parques renovables.

El 4 de abril figura como el día que mayor proporción de electricidad producida por esas centrales no pudo ser enviada al SENI, alcanzando el 37.4 %. Solo ese día se vertieron 5,326 MWh, de acuerdo con el documento del OC.

El vertimiento (curtailment) es definido como la cantidad de energía que se desperdicia, debido a que, aunque las centrales tengan la suficiente capacidad instalada para generarla y dispongan del recurso (viento o solar) no lo pueden hacer, ya sea por restricciones de las redes de transmisión o por insuficiente demanda en los sectores de consumo.