Hombre acusado de fraude eléctrico por más de RD$18 millones en Barahona irá a juicio

Acusación por fraude eléctrico incluye conexiones ilegales que habrían generado un perjuicio económico al Estado. ( FUENTE EXTERNA )

El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona ordenó la apertura a juicio contra un hombre acusado de cometer fraude eléctrico en perjuicio del Estado dominicano y del sistema energético nacional, tras acoger una solicitud presentada por el Ministerio Público a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).

El imputado Leonel Emilio Novas de León fue sometido a la justicia luego de una denuncia presentada por Edesur Dominicana, que dio origen a una investigación y a un allanamiento en una propiedad ubicada en el sector El Manantial, del distrito municipal Santa Elena, provincia Barahona, inmueble que ocupaba en calidad de arrendatario.

Durante la audiencia, los fiscales Freddy Guzmán Liberato y Ángel A. Arias Méndez presentaron diversas pruebas ante el juez Daniel Emilio Medina Pimentel, las cuales sustentaron la decisión de enviar el caso a juicio de fondo, indica una nota de prensa.

Según el expediente, Novas de León fue sorprendido en flagrante delito, presuntamente incurriendo en violaciones a los artículos 124-2, 125 literal C y 125-2 literal B, numeral 4, de la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07, que sanciona el hurto de energía, la manipulación de sistemas de medición y las conexiones clandestinas a la red eléctrica.

Provocó pérdidas por más de 18 MM

Las autoridades indicaron que durante la intervención fueron hallados tres transformadores de 100 KVA instalados en una caseta techada de zinc, así como una estructura metálica con una conexión directa e ilegal al circuito de distribución de Edesur Dominicana.

De acuerdo con la investigación, mediante este mecanismo se habría producido un consumo irregular de 1,892,745 kilovatios hora (KWH) y una demanda de 1,577.65 KW, generando pérdidas estimadas en 18,188,241.90 pesos para la empresa distribuidora.