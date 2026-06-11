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Energía Renovable
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El 14 % de la energía renovable generada entre enero y abril no se inyectó al sistema

El sistema eléctrico dominicano tuvo días durante el primer cuatrimestre en los que el vertimiento alcanzó un 40 %

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    El 14 % de la energía renovable generada entre enero y abril no se inyectó al sistema
    Paneles en un parque de generación solar. (DIARIO LIBRE/DIARIO LIBRE)

    A pesar de la expansión en la construcción y operación de parques de generación de energía renovable no convencional (solar y eólica) que registra la República Dominicana, el sistema eléctrico nacional sigue enfrentando problemas para aprovechar al máximo la capacidad de producción de esas fuentes.

    El promedio diario de energía renovable generada y que no pudo ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) ascendió a un 14 % entre enero y abril de 2026, con un período en el que superó el 19 %. Las centrales no convencionales registraron días en los cuales más de un tercio de la energía producida no pudieron suministrarla.

    • Así lo recogen los diferentes informes mensuales del Organismo Coordinador (OC) del SENI, en los cuales se refleja que solo en abril, en términos promedio, el 16.6 % de la producción energética diaria proveniente de esas fuentes no pudo ser aprovechada por el sistema. 

    • Durante el citado mes, se vertieron aproximadamente 59,927.2 megavatios-hora (MWh) de energía renovable. Entre el 3 y el 5 abril fue el período del mes que mayor cantidad de energía vertieron los parques renovables.

    El 4 de abril figura como el día que mayor proporción de electricidad producida por esas centrales no pudo ser enviada al SENI, alcanzando el 37.4 %. Solo ese día se vertieron 5,326 MWh, de acuerdo con el documento del OC.

    El vertimiento (curtailment) es definido como la cantidad de energía que se desperdicia, debido a que, aunque las centrales tengan la suficiente capacidad instalada para generarla y dispongan del recurso (viento o solar) no lo pueden hacer, ya sea por restricciones de las redes de transmisión o por insuficiente demanda en los sectores de consumo.

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      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.