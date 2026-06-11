Emisiones del sector energético crecen, pero otros sectores avanzan rápido

El sector energía se ha posicionado como el mayor contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país. ( FUENTE EXTERNA )

Pese a que el sector energía se ha posicionado como el mayor contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país, con un crecimiento significativo, existen otros sectores que han aumentado "a un ritmo mayor".

Así lo indica el más reciente boletín de estadísticas ambientales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que aborda la evolución de las emisiones de GEI del sector mediante datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero correspondientes al período 1998-2022.

El documento reitera que el sector energético concentra el 62 % de las emisiones nacionales. Agrega que, de acuerdo con las directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), estas se originan principalmente en la combustión de combustibles fósiles.

La publicación de la ONE señala que, entre 1998 y 2022, las emisiones en la República Dominicana aumentaron de 16,325.80 a 28,699.50 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq), con incrementos destacados en 2010 (13.26 %) y 2020 (16.35 %). En contraste, en 2005 se registró una ligera disminución (-2.23 %), lo que constituye el único año con variación negativa durante el período analizado.

En un apartado que muestra la participación porcentual del sector energético en el total de las emisiones de gases de efecto invernadero, se señala que durante el período 1998-2022 "las emisiones totales del sector experimentaron un incremento de 75.79 %, equivalente a 12,373.70 kt de CO2 eq".

"Sin embargo, su participación relativa dentro del total nacional disminuyó de 67.16 % en 1998 a 62.02 % en 2022, reflejando una reducción de 5.14 puntos porcentuales. Este comportamiento indica que, aunque las emisiones del sector crecieron significativamente, otros sectores aumentaron a un ritmo mayor", agrega el boletín.

El documento detalla que entre los sectores que registraron un incremento se encuentra el de Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU), cuyas emisiones aumentaron de 590.20 kt de CO2 eq en 1998 a 5,049.10 kt de CO2 eq en 2022, lo que evidencia una expansión significativa de su contribución al total nacional de emisiones.

La ONE destaca en su publicación que la tendencia de crecimiento sostenido de las emisiones de dióxido de carbono responde al incremento progresivo de la demanda energética asociado al crecimiento económico, la expansión del parque vehicular, el aumento de la generación eléctrica y la intensificación de las actividades productivas y de servicios que demandan algún tipo de combustible.

Los gases más generados por el sector

El boletín señala que el dióxido de carbono (CO2) concentra la mayor proporción de las emisiones, al incrementarse de 15,907.10 a 27,622.80 kt de CO2 eq.

De igual manera, el metano (CH4) aumentó de 306.6 a 906.20 kt de CO2 eq, mientras que el óxido nitroso (N2O) registró un crecimiento más moderado, al pasar de 112.10 a 170.50 kt de CO2 eq.

"Estos resultados confirman el predominio del CO2 en la estructura de emisiones del sector energético. Esto implica que, a medida que aumenta su concentración en la atmósfera, se intensifica el efecto invernadero, lo que contribuye al incremento de la temperatura global", agrega el documento.

La ONE señala que el documento tiene como objetivo fortalecer la disponibilidad de evidencia estadística para la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas orientadas a la mitigación del cambio climático, así como contribuir al desarrollo de un sistema nacional de información ambiental que respalde la toma de decisiones basada en datos.

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