Gobierno prevé congelar combustibles durante tres meses tras "ajuste" que se aplicará este viernes

Una persona echa combustible en una estación. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Gobierno dominicano prevé mantener congelados los precios de los combustibles durante los próximos tres meses luego del "ajuste" que aplicará este viernes, siempre que el petróleo no supere los 95 dólares por barril en los mercados internacionales.

Así lo informó este jueves el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien explicó que la medida forma parte de los esfuerzos para amortiguar el impacto de la crisis internacional generada por la guerra de Irán sobre los consumidores y evitar mayores presiones inflacionarias.

"Lo que yo he dicho hoy es que el Gobierno se compromete, luego de un pequeño ajuste mañana adicional, a congelarlo durante tres meses, siempre y cuando el petróleo no pase de los 95 dólares, porque si no el subsidio se hace insostenible", afirmó el funcionario al explicar las medidas que propone el Gobierno para enfrentar la crisis.

Díaz señaló que el Estado ha asumido un elevado costo fiscal para evitar que las alzas internacionales del crudo se reflejen completamente en los precios locales de los combustibles.

Según explicó, hubo semanas en las que el subsidio estatal alcanzó entre 1,600 millones de pesos y 1,700 millones de pesos. Sin embargo, el reciente incremento de alrededor de un 15 % en los combustibles y una moderación de los precios internacionales han reducido parcialmente esa carga.

Impacto fiscal y condiciones para mantener el congelamiento

"Con el aumento del 15 % que hemos hecho, eso se ha reducido un poco. También las últimas dos semanas el precio internacional nos ha ayudado. El subsidio ha estado entre ochocientos millones de pesos y mil millones de pesos", indicó.

El ministro sostuvo que, pese a esa reducción, el esfuerzo fiscal sigue siendo significativo.

"Es un sacrificio grande que está haciendo el Gobierno para evitar el traslado a los precios domésticos", manifestó.

La posibilidad de mantener sin variación los combustibles durante el próximo trimestre dependerá del comportamiento del mercado petrolero, marcado por la incertidumbre derivada de los conflictos geopolíticos y las tensiones sobre la oferta energética mundial.

Díaz consideró que la comunidad internacional trabaja para lograr una estabilización de los mercados, aunque advirtió que es difícil anticipar la evolución de los precios.

"Vamos a ver qué pasa en estos tres meses. Yo creo que el mundo entero está sufriendo. Los países están haciendo un esfuerzo para que esta guerra termine rápido y el mercado se estabilice nuevamente", expresó.

No obstante, reiteró que el compromiso oficial de mantener congelados los combustibles está condicionado a que el barril de petróleo permanezca por debajo del umbral de 95 dólares.

"Mientras no suba de 95 dólares en los próximos tres meses, trataremos de mantener congelados los precios", afirmó.

Destacó que "los analistas indican que aunque termine la guerra mañana, la volatilidad de los precios del petróleo se va a mantener".