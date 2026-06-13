Energías renovables enfrentan trabas por vertimiento y falta de regulación de baterías

Paneles solares en un parque de generación en Monte Plata ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El avance de las energías renovables en el país refleja un sector cada vez más robusto dentro del sistema eléctrico dominicano, que actualmente supera el 25 % de generación limpia. Sin embargo, su crecimiento se ve limitado por factores tanto operativos como regulatorios.

Durante el panel "Regulación energética, costos y competitividad: retos para el desarrollo empresarial", organizado por la Cámara de Comercio e Inversión Franco-Dominicana, expertas en la materia señalaron que existen dos factores de riesgo que afectan tanto la captación de inversiones como la bancarización de las empresas que apuestan por este modelo de negocio: el curtailment o vertimiento de energía y la regulación del almacenamiento mediante baterías.

El vertimiento consiste en la reducción intencional de la producción de energía eléctrica por parte de una planta generadora cuando el operador de la red ordena limitar la energía inyectada al sistema.

En República Dominicana, especialmente en el caso de los proyectos solares, no siempre es posible inyectar al sistema toda la energía producida debido a diversas causas, como exceso de oferta, congestión de la red, trabajos de mantenimiento u otras restricciones operativas.

Según los informes mensuales del Organismo Coordinador (OC), el promedio diario de energía renovable generada que no pudo ser incorporada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) alcanzó el 14 % entre enero y abril.

"Ahora mismo el curtailment afecta directa y significativamente los proyectos a nivel financiero. Nosotros estamos viviendo proyectos que se concibieron hace 10, 8, 5, 6 años, que no tenían previsto una situación de curtailment y donde los ingresos que están recibiendo ni siquiera dan para pagar el financiamiento del banco", dijo la vicepresidenta legal y corporativa de Martí, Alexandra Gärtner Mota, durante el panel.

En este contexto, las baterías surgen como una de las principales estrategias de mitigación, ya que permiten almacenar la energía producida durante más tiempo.

Ophélie Laine, Chief Operating Officer de Akuo Energy RD, señaló que uno de los aspectos regulatorios que podría fortalecerse es la incorporación de un marco específico para el almacenamiento con baterías, su integración al sistema eléctrico y su esquema de remuneración.

"A medida que aumenta la participación de las energías renovables, el almacenamiento deja de ser una tecnología complementaria y se convierte en una herramienta esencial para gestionar la variabilidad, reducir el curtailment y aprovechar mejor la energía generada", expresó.

Seminario Jurídico

La Cámara de Comercio e Inversión Franco Dominicana (CCIFD) celebró el pasado jueves el Seminario Jurídico 2026, titulado "Regulación de los sectores estratégicos y su impacto en el desarrollo de los negocios", un espacio que reunió a autoridades, empresarios y especialistas para analizar los principales desafíos regulatorios que enfrenta la economía dominicana.

La jornada incluyó paneles sobre comercio e industria, energía, turismo, telecomunicaciones e infraestructura, con la participación de funcionarios públicos, representantes del sector privado y expertos en asuntos legales y regulatorios.

Entre los participantes estuvieron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la viceministra de Turismo, Jacqueline Mora; el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, y representantes de importantes empresas y gremios empresariales.

El evento concluyó con una conferencia magistral sobre el impacto económico de la regulación en los sectores estratégicos de la República Dominicana, a cargo del consultor económico y financiero José Luis De Ramón. Los organizadores destacaron que el seminario busca promover el diálogo entre los sectores público y privado para fortalecer la competitividad y el clima de inversión del país.

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