Gremio defiende la generación distribuida para continuar impulsando la transición energética

La Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer) afirmó que la generación distribuida representa una oportunidad estratégica para continuar impulsando la transición energética de la República Dominicana, ampliar la participación de los consumidores en el sistema y contribuir al desarrollo económico sostenible del país.

Durante el conversatorio "Nuevo reglamento de generación distribuida: aplicación y oportunidades para el sector", en el cual se analizaron los alcances de la nueva normativa y su impacto en el desarrollo energético y económico del país, el presidente de Asofer, Alfonso Rodríguez, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para avanzar hacia un sistema energético más eficiente y sostenible.

"Cuando el sector público y el sector privado trabajan alineados en torno a objetivos comunes, se generan las condiciones para transformar la sociedad, impulsar la competitividad y crear oportunidades para todos los dominicanos", expresó Rodríguez.

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La actividad sirvió como espacio de diálogo para conocer las oportunidades que ofrece el nuevo marco regulatorio, así como los retos y perspectivas que plantea para impulsar una mayor participación de los usuarios en la generación de energía, fortalecer la competitividad empresarial y acelerar la transición energética del país.

Rodríguez señaló además que Asofer mantiene el compromiso de servir como puente entre los distintos actores del ecosistema energético, promoviendo el diálogo técnico, la educación sectorial y la construcción de consensos que contribuyan al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible del país.

"El trabajo que venimos realizando busca beneficiar al motor económico de la República Dominicana: nuestras industrias, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como al consumidor final, que demanda un servicio eléctrico cada vez más eficiente, confiable y sostenible", agregó.

Compromiso permanente

El gremio destacó que este encuentro forma parte de su compromiso permanente con la difusión de conocimiento, la promoción de buenas prácticas y el fortalecimiento de espacios de colaboración entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad.

El programa incluyó paneles sobre desarrollo empresarial, competitividad, baterías, autoconsumo y almacenamiento energético, con la participación de Betty Soto, viceministra de Innovación y Transición Energética; Ángelo Viro, presidente de ANEIH; Jaak Rannik, presidente de ANRD; Abraham Espinal, John Edward Germán y Miguel Aybar, del INTEC, además de César Olivero, de la Superintendencia de Electricidad (SIE), junto a Ramón Carrasco, Julio Ferreras y Gabriel Durán, quienes abordaron aspectos técnicos y operativos vinculados a la implementación del nuevo reglamento.