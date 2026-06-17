Refidomsa paralizará operaciones de unidad por mantenimiento

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) realizará una parada programada de mantenimiento y regeneración de la unidad de reformación catalítica U-300, del 20 de junio al 2 de julio de 2026, con el objetivo de mejorar el desempeño operativo y contribuir a mantener los estándares de calidad de los combustibles entregados.

La regeneración del catalizador permitirá recuperar la eficiencia del proceso de reformación catalítica. Asimismo, permitirá eliminar depósitos acumulados que reducen el rendimiento del sistema y afectan su desempeño óptimo.

Refidomsa informó que, aunque la unidad permanecerá fuera de operación durante el período programado, las actividades de despacho y suministro de combustibles continuarán desarrollándose con normalidad, garantizando el abastecimiento de los productos que demanda el mercado nacional.

La intervención, cuya duración estimada es de 14 días, incluirá la regeneración del catalizador de la unidad, así como labores de mantenimiento preventivo y correctivo en 88 equipos críticos de proceso, entre ellos intercambiadores de calor, válvulas, recipientes, filtros, bombas, motores, columnas y reactores, según indica una nota de prensa.

Refidomsa aprovechará la parada para ejecutar inspecciones especializadas, sustitución de componentes, limpieza mecánica, mantenimiento de sistemas críticos y otras intervenciones orientadas a preservar la integridad mecánica de las instalaciones y extender la vida útil de equipos esenciales para la operación.

Gestión responsable

Samuel Pereyra, presidente de la Refinería, afirmó que estas labores responden al compromiso de la empresa con una gestión responsable y planificada de sus activos estratégicos.

Te puede interesar La Refidomsa inaugura cuatro nuevas esferas de 240,000 barriles de GLP

"En Refidomsa tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestras instalaciones operen bajo los más altos estándares de seguridad, eficiencia y confiabilidad. Este tipo de intervenciones son fundamentales para preservar la integridad de nuestros equipos, optimizar nuestros procesos y asegurar la sostenibilidad de las operaciones a largo plazo", expresó.