Demanda eléctrica supera los 4,077 megavatios y alcanza nuevo récord

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) registró este miércoles 17 de junio un nuevo récord de demanda máxima instantánea, al alcanzar los 4,077.97 megavatios (MW) a las 10:24 de la noche.

Santos resaltó que el hito confirma la tendencia al crecimiento sostenido que experimenta la demanda eléctrica nacional y evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura de generación, transmisión y distribución para responder a las necesidades del país.

"Este récord es una muestra de que la República Dominicana sigue creciendo. Más turismo, más industrias, más comercios y más hogares demandan energía, además de cambios estructurales en el comportamiento y de las altas temperaturas, lo que nos obliga a continuar ampliando la capacidad del sistema para garantizar un suministro confiable y de calidad", expresó.

El nuevo máximo supera los registros observados durante los últimos meses y se acerca a la barrera de los 4,100 MW, consolidando una tendencia ascendente que ha caracterizado al sistema eléctrico nacional en los últimos años y que se seguirán registrando nuevos picos en los próximos meses, según indica una nota de prensa.

Crecimiento de un 52 %

El ministro recordó que la demanda máxima del país se situaba en alrededor de 2,681 MW en 2019, mientras que en 2025 ya había superado los 4,000 MW, lo que representa un crecimiento cercano al 52 % en apenas seis años.

Ante este escenario, Santos señaló que el Gobierno impulsa una amplia agenda de inversiones para fortalecer la seguridad energética del país y responder al acelerado crecimiento de la demanda.

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Destacó que se puso en marcha una estrategia orientada a ampliar la oferta de generación, fortalecer las redes de transmisión y distribución, así como incorporar nuevas tecnologías de almacenamiento, con el objetivo de que el sistema eléctrico disponga de la capacidad necesaria para acompañar la expansión económica, industrial y turística de la República Dominicana.

Como parte de ese plan, mencionó la entrada en operación de Energas 4, con una capacidad de 130 MW; el proyecto SIBA Energy, en Boca Chica, con 68 MW adicionales al sistema; así como la conversión a ciclo combinado de Manzanillo Power Land, que añadirá 414 MW este año.

A estas incorporaciones se suman nuevos sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que aportarán mayor estabilidad y flexibilidad a la red, además de diversos proyectos de generación renovable que continúan fortaleciendo la matriz energética nacional.

Asimismo, resaltó la entrada de la generadora San Felipe, con 467 MW en 2027 y los proyectos de generación de Manzanillo, con dos plantas de 420 MW cada una, sumados a otros 1,000 MW de energías renovables que se integrarán en ese período.

Demanda alcanzará los 4,250 MW

El titular de Energía y Minas indicó que la proyección oficial estima que la demanda máxima nacional alcance alrededor de 4,250 MW durante 2026, por lo que el Gobierno trabaja para anticiparse a ese crecimiento mediante inversiones en generación, transmisión y almacenamiento energético.

"Estamos planificando el sistema con visión de futuro. Cada nuevo récord confirma que las decisiones que estamos tomando hoy son fundamentales para garantizar la energía que demandará la República Dominicana en los próximos años", concluyó Santos.