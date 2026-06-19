Sanz Lovatón defiende política de combustibles pese a reducción del petróleo

el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. ( FUENTE EXTERNA )

Mientras la oposición critica el alto costo de los combustibles, pese a la disminución del precio del petróleo en el mercado internacional, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, indicó que el crudo todavía no se cotiza a los niveles previos a la crisis en Medio Oriente.

"Aunque ha bajado el precio del petróleo, todavía no ha vuelto al umbral original ante la crisis en Medio Oriente", dijo.

Aseguró que el Gobierno se mantiene optimista ante el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que promete poner fin a la crisis internacional y reabrir el comercio en el estrecho de Ormuz.

El funcionario explicó que estas acciones responden al plan anticrisis impulsado por el presidente Luis Abinader, diseñado para garantizar la estabilidad del crecimiento económico y reforzar la capacidad del país para enfrentar escenarios internacionales adversos.

Reducción en el crudo

Asimismo, sostuvo que la República Dominicana se ha consolidado como un referente en la región por la forma en que ha gestionado los distintos retos económicos de los últimos años, mediante políticas orientadas a preservar la estabilidad macroeconómica y proteger a la población.

Con la reducción gradual de las tensiones, en las últimas semanas los combustibles han experimentado disminuciones en sus precios.

Medidas gubernamentales para estabilizar precios de combustibles

Esta semana, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró una caída de 2.38 % y se ubicó en 74.96 dólares por barril, mientras los mercados internacionales permanecen atentos a la evolución del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que busca reducir las tensiones en Medio Oriente.

Cabe recordar que, como medida de contingencia ante la volatilidad generada por el conflicto, el Gobierno congeló los precios de los combustibles por tres meses, siempre que el precio internacional del petróleo no supere la barrera de los 95 dólares por barril.