RD traspasa a Belice la presidencia pro tempore del Consejo de Ministros de Energía del SICA

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, traspasó a Belice la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Energía del Sistema de la Integración Centroamericana (CME-SICA), en la que resaltó los avances alcanzados durante el liderazgo de la República Dominicana en el primer semestre de 2026.

Destacó que durante la presidencia dominicana se impulsaron iniciativas orientadas al fortalecimiento de la integración energética regional, mediante acciones relacionadas con la geotermia, la movilidad eléctrica, la eficiencia energética, la armonización regulatoria y la modernización de los sistemas de información energética.

Dijo que además, se promovieron espacios de intercambio técnico que fortalecen las capacidades institucionales y contribuyen a una mejor toma de decisiones en materia energética.

Señaló que estos resultados reflejan la capacidad de los países miembros para trabajar de manera conjunta frente a los desafíos que enfrenta el sector energético, entre ellos el crecimiento de la demanda, la transición hacia fuentes más limpias, la seguridad energética y los efectos del cambio climático.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/whatsapp-image-2026-06-20-at-125857-pm-2-70172951.jpeg El ministro de Energía y Minas, Joel Santos. (FUENTE EXTERNA.)

Santos afirmó que la integración energética constituye una herramienta fundamental para aumentar la competitividad, la resiliencia y el bienestar de los ciudadanos de la región, que permite avanzar hacia sistemas energéticos más resilientes, sostenibles e inclusivos.

Prioridades y desafíos del sector energético regional

Durante su intervención, también valoró el respaldo brindado por los organismos de cooperación y socios estratégicos que acompañaron los trabajos desarrollados por el Consejo durante el semestre.

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El ministro reiteró que la seguridad energética, la modernización de las infraestructuras, la transición hacia fuentes de energía más limpias y el acceso universal a servicios energéticos de calidad continuarán siendo las prioridades para los países de la región.

Al formalizar el traspaso de la presidencia, felicitó al Gobierno de Belice por asumir la nueva gestión y expresó su confianza en que el Consejo de Ministros de Energía continuará fortaleciendo la agenda energética regional mediante iniciativas de cooperación e integración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/whatsapp-image-2026-06-20-at-125857-pm-c375c87e.jpeg Autoridades durante la reunión, junto al ministro de Energía y Minas, Joel Santos. (FUENTE EXTERNA.)

En la reunión participaron el viceministro de Energía Eléctrica, Ricardo Guerrero; la directora de Planificación y Desarrollo, Carolina Hernández, y el director de Relaciones Internacionales, Gustavo Mejía-Ricart.

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