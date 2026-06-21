Ministro de Energía resalta oportunidades que abre acuerdo nuclear entre el país y Estados Unidos

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó las oportunidades que representa para la República Dominicana el memorando de entendimiento suscrito con los Estados Unidos para fortalecer la cooperación en materia de tecnología nuclear con fines pacíficos, al considerar que el acuerdo marca un hito en la estrategia de diversificación energética y desarrollo científico del país.

Santos explicó que la iniciativa permitirá ampliar la colaboración bilateral en áreas estratégicas como la medicina nuclear, la producción de radioisótopos para uso médico, la investigación científica, la formación de talento especializado y el fortalecimiento de las capacidades institucionales vinculadas al uso seguro de las tecnologías nucleares.

Destacó que el acuerdo llega en un momento en que el país continúa profundizando la diversificación de su matriz energética. En ese sentido, afirmó que la energía nuclear representa una oportunidad para que el país continúe ampliando sus opciones de generación eléctrica mediante tecnologías limpias, estables y de bajas emisiones de carbono.

Santos señaló que la evolución tecnológica del sector ha dado paso a reactores de nueva generación y pequeños reactores modulares (SMR), con capacidades que rondan entre 250 y 300 megavatios, diseñados bajo estándares de seguridad significativamente más avanzados que las utilizadas décadas atrás.

"Estamos hablando de energía nuclear con fines civiles y pacíficos. No se trata de las tecnologías que la gente asocia con los grandes accidentes del pasado, sino de soluciones modernas, seguras y eficientes que hoy forman parte de las estrategias energéticas de numerosos países", indicó.

No obstante, precisó que el acuerdo no implica la construcción inmediata de centrales nucleares ni compromisos de inversión específicos, sino que abre espacios para la capacitación técnica, el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento regulatorio y la evaluación responsable de tecnologías que podrían formar parte de las discusiones energéticas del futuro.

Medicina nuclear

El ministro explicó que uno de los aspectos más relevantes del memorando está vinculado al fortalecimiento de la medicina nuclear, área en la que las aplicaciones de esta tecnología tienen un impacto directo sobre la salud y la calidad de vida de la población.

Indicó que gran parte de los avances en diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas están asociados al uso de tecnologías nucleares, incluyendo la producción de radiofármacos para estudios PET, los sistemas de detección temprana de cáncer y diversos tratamientos oncológicos especializados.

"El acuerdo crea oportunidades para seguir fortaleciendo la medicina nuclear en la República Dominicana, ampliar la formación de especialistas y facilitar el acceso a tecnologías que contribuyen a salvar vidas y mejorar la atención médica", afirmó.

Asimismo, señaló que la cooperación permitirá impulsar aplicaciones en áreas como la agricultura, la seguridad alimentaria, el manejo sostenible de los recursos hídricos, el monitoreo ambiental y diversos procesos industriales y científicos.

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El memorando fue suscrito en Washington por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, estableciendo un marco de cooperación orientado al intercambio de conocimientos, el desarrollo tecnológico y la formación de capacidades humanas e institucionales bajo los más altos estándares internacionales de seguridad, protección radiológica y no proliferación nuclear.

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