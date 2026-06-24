Joel Santos destaca en Surinam transformación energética dominicana

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, presentó la visión dominicana sobre el papel de la energía como motor del desarrollo económico y social durante su participación en la sesión ministerial "Energy as a Driver of National Transformation", celebrada en el marco de la Cumbre y Exposición de Energía, Petróleo y Gas de Surinam (SEOGS 2026).

Durante el panel, Santos expuso los avances alcanzados por el país en expansión de la generación eléctrica, incorporación de renovables, fortalecimiento de la seguridad energética y modernización de la infraestructura del sector, destacando la estrategia orientada a garantizar un suministro confiable, competitivo y sostenible para respaldar el crecimiento económico y atraer nuevas inversiones.

Santos aseguró que la República Dominicana vive uno de los períodos de mayor expansión energética de su historia.

Indicó que la capacidad instalada del sistema eléctrico pasó de 4,921 megavatios (MW) en 2020 a 7,120 en 2025, mientras que la participación de las energías renovables aumentó de 11 % a un 29 % de la matriz eléctrica nacional, reflejando el compromiso del país con una transición energética ordenada y sostenible.

Asimismo, destacó que solo durante el 2025 se incorporaron 1,138 MW de nueva capacidad de generación, de los cuales 697 megavatios corresponden a fuentes renovables, principalmente solar y eólica, consolidando a la República Dominicana como uno de los mercados energéticos más dinámicos de América Latina y el Caribe.

Santos compartió escenario con el ministro de Petróleo, Gas y Medio Ambiente de Surinam, Patrick Brunings; el ministro de Recursos Naturales de Guyana, Vickram Bharrat, y el titular de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, en un diálogo centrado en la seguridad energética, la soberanía de los recursos, la integración regional y el aprovechamiento de los hidrocarburos para generar bienestar y desarrollo sostenible.

Durante el intercambio, resaltó que la estrategia dominicana combina el fortalecimiento de las energías renovables con nuevas inversiones en generación térmica eficiente, almacenamiento de energía, expansión de las redes de transmisión y mejora continua del marco regulatorio, con el objetivo de responder al crecimiento sostenido de la demanda eléctrica y garantizar la competitividad del país.

Visita a Halliburton

De igual forma, el ministro realizó una visita a las instalaciones de Halliburton, una de las principales compañías del sector petrolero y energético a nivel mundial, donde conoció parte de sus operaciones, capacidades tecnológicas y aportes al desarrollo de la industria energética.

En su periplo por Surinam, Joel Santos estuvo acompañado por Tulio Rodríguez, Comisionado para los Proyectos Presidenciales RD-Guyana-Surinam; Noel Báez, viceministro de Hidrocarburos; Rainiero Olivo, viceministro de Industria y Comercio y Carmen Minaya, directora de Gabinete de Energía y Minas.