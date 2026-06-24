República Dominicana contará con 800 megavatios de almacenamiento de energía entre 2026-2027

Acto de firma de contratos para la nueva generación de energía renovable. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

La República Dominicana contará con 800 megavatios de almacenamiento de energía entre este 2026 y el 2027, según declaró este miércoles el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini.

El funcionario manifestó que existe un vertimiento (pérdida) de la energía renovable que se genera en el país y también un porcentaje de la energía térmica que no puede ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

En este sentido, Marranzini precisó que entre las medidas que se están tomando, el Gobierno tiene prevista la entrada de 130 megavatios (MW) de baterías en septiembre de este año desde la empresa AES Dominicana y 70 megavatios de Punta Catalina, con los 200 megavatios que fueron anunciados de la licitación para plantas solares existentes.

Asimismo, "para el tercer trimestre de año próximo tendremos más de 400 MW de baterías", indicó el presidente del CUED.

Estos aumentos paulatinos en almacenamiento de energía renovable no convencional (solar y eólica) y térmica equivalen a 800 MW de baterías con las que autoridades del sector eléctrico pretenden contrarrestar el vertimiento de energía.

Medidas anunciadas

Marranzini se expresó en estos términos durante el acto protocolar de la firma de contratos de compraventa de energía eléctrica de fuentes renovables con respaldo de baterías para las empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).

A través de estos contratos, el sector energético dominicano adjudicará 325.69 MW de nueva capacidad renovable con un respaldo del 50 % en batería.

El funcionario destacó que los acuerdos ayudarán contra el vertimiento de energía porque las baterías van a cargar en la mañana y se van a descargar por la noche, lo que permitirá la compra de energía que antes se vertía.

"En las horas pico usted va a tener más envíos, usted compra energía que antes se estaba vertiendo y que no se va a verter, y entonces eso beneficia al sistema, no solamente a los generadores, sino que beneficia la estabilidad del propio sistema", explicó.

Postura de Energía y Minas

En tanto el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, manifestó que con estas medidas se va a ir reduciendo el vertimiento de energía, pero que también hay otras medidas que se están tomando para ir combatiendo paulatinamente la pérdida de energía.

"Esto forma parte de una estrategia conjunta de ir haciendo cada vez más resiliente al sistema, es decir, una combinación de un sistema más competitivo combinado con un sistema más resiliente y más fortalecido", expresó Santos.

Contratos de energía renovable

Uno de los principales resultados de la licitación, en el que participaron 32 empresas, fue la obtención de precios altamente competitivos, que rondan entre los 0.1060 y 0.1090 dólares por kilovatio-hora (kWh).

Durante el acto protocolar, el CUED explicó que estos precios son favorables tanto para las EDE como para las empresas adjudicatarias, al establecer condiciones previsibles para la compra de energía y contribuir a una planificación más eficiente del abastecimiento eléctrico.

Los acuerdos fueron firmados por las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste con la empresa Parque Taíno, con una capacidad de 84.70 MW; Galileo Energía, adjudicada para el proyecto Parque Solar Batoncillo, con 44.20 MW; Mella Solar Power, con 99.00 MW; Empresa Generadora de Haina (EGE-Haina), con los proyectos Esperanza Eólico y Esperanza Solar, con 49.50 MW y 48.28 MW, respectivamente.

La capacidad total adjudicada de cada proyecto está dividida a razón de una proporción de un 35 % para Edesur, 30 % para Edenorte y 35 % para Edeeste.

A raíz del proceso de licitación fueron aprobadas por la Superintendencia de Electricidad (SIE) las suscripciones de los contratos de compra de energía eléctrica con los adjudicatarios finales de los proyectos.

Con la culminación del proceso de licitación y firma de los contratos de energía, se estima que la capacidad total adjudicada ingrese al sistema eléctrico a partir de junio del año 2028.