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puntos de pago en alcaldías del sur
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Edesur instala centros de pago de servicios en Azua, Independencia y Pedernales

La empresa indica que más de 4,000 clientes podrán pagar facturas, comprar recargas prepago y realizar gestiones relacionadas con el servicio eléctrico

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    Edesur instala centros de pago de servicios en Azua, Independencia y Pedernales
    Edesur amplía su red de puntos de pago en Azua, Independencia y Pedernales. (FUENTE EXTERNA)

    La empresa Edesur Dominicana informó este domingo que instaló puntos de pago en alcaldías de Azua, Independencia y Pedernales, con el objetivo de ofrecer un servicio más cercano y accesible a sus clientes.

    Mediante una nota de prensa, indicó que en esas instalaciones más de 4,000 clientes podrán pagar sus facturas y comprar recargas prepago en sus comunidades, sin necesidad de realizar largos desplazamientos a otras demarcaciones.

    Señala que también tendrán la facilidad de realizar consultas sobre el servicio eléctrico, presentar reclamaciones y solicitar nuevos contratos.

    • Las oficinas estarán abiertas de lunes a viernes, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

    La empresa precisa que la habilitación de estos espacios se produce tras acuerdos interinstitucionales con las autoridades municipales y forma parte de un plan de expansión de la red de puntos de pago que desarrolla en su área de concesión, priorizando comunidades alejadas de las oficinas comerciales y/o de los puntos expresos.

    Otras oficinas

    Edesur señala que, a la fecha, ha abierto oficinas en los cabildos de Tábara Arriba, La Descubierta, Boca de Cachón y Oviedo, en las referidas provincias sureñas.

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