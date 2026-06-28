Edesur instala centros de pago de servicios en Azua, Independencia y Pedernales
La empresa indica que más de 4,000 clientes podrán pagar facturas, comprar recargas prepago y realizar gestiones relacionadas con el servicio eléctrico
La empresa Edesur Dominicana informó este domingo que instaló puntos de pago en alcaldías de Azua, Independencia y Pedernales, con el objetivo de ofrecer un servicio más cercano y accesible a sus clientes.
Mediante una nota de prensa, indicó que en esas instalaciones más de 4,000 clientes podrán pagar sus facturas y comprar recargas prepago en sus comunidades, sin necesidad de realizar largos desplazamientos a otras demarcaciones.
Señala que también tendrán la facilidad de realizar consultas sobre el servicio eléctrico, presentar reclamaciones y solicitar nuevos contratos.
- Las oficinas estarán abiertas de lunes a viernes, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
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La empresa precisa que la habilitación de estos espacios se produce tras acuerdos interinstitucionales con las autoridades municipales y forma parte de un plan de expansión de la red de puntos de pago que desarrolla en su área de concesión, priorizando comunidades alejadas de las oficinas comerciales y/o de los puntos expresos.
Otras oficinas
Edesur señala que, a la fecha, ha abierto oficinas en los cabildos de Tábara Arriba, La Descubierta, Boca de Cachón y Oviedo, en las referidas provincias sureñas.