Superintendencia: se reducen cortes eléctricos aunque aumentan la duración

Durante el verano del año pasado el país sufrió una serie de apagones en horas nocturnas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los indicadores de la calidad del servicio eléctrico por parte de las empresas distribuidoras estatales (EDE) registraron un comportamiento diverso durante el pasado mayo. Mientras el promedio mensual de interrupción por cliente mejoró en las tres compañías, la duración promedio de los cortes energéticos empeoró, con relación al mes anterior.

Sin embargo, a pesar de que las cifras oficiales señalan una mejoría en la calidad del servicio el mes pasado, usuarios denunciaron que han estado recibiendo cortes eléctricos en los últimos días en áreas bajo concesión de Edesur y Edeeste.

El promedio mensual de las interrupciones por cliente (Saifi) en Edesur pasó de 17.81 a 17.37 entre abril y mayo, mientras que en el caso de Edeeste ese indicador tuvo una mayor mejoría, al bajar de 13.25 a 9.20, según las estadísticas de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

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El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, explicó a mediados de la semana pasada que las interrupciones en el servicio eléctrico son producto de sobrecargas en el sistema y no a apagones. "No puedo hablar de apagones porque no hay apagones. Hay sistemas que se sobrecargan y cada vez son menos", indicó Marranzini.

Un residente en Villa Aura, en Santo Domingo Oeste, denunció que en los últimos días el servicio eléctrico ha estado intermitente en horas nocturnas, calificándolo como "un arbolito". De igual forma, una cliente de Edeeste, vecina de Alma Rosa primera, reveló que los cortes en el suministro en la zona están siendo más constantes y prolongados.

Duración de los cortes

Aunque los datos de la SIE reflejan una mejoría en la cantidad de interrupciones, la duración de los cortes se incrementó durante el pasado mes, con una mayor variación en la zona de concesión de Edeeste.

Los clientes de esa distribuidora pasaron de un promedio de 0.84 horas en la duración de las interrupciones en abril a 1.17 horas el mayo. Asimismo, los usuarios de Edesur pasaron de sufrir 0.72 horas en promedio de la prolongación del corte del servicio a 0.79 durante el citado período.

Edenorte fue la única de las empresas distribuidoras eléctricas de esta nación que mejoró en ambos indicadores, de acuerdo con los registros que posee la Superintendencia de Electricidad.

La distribución y demanda de energía

La "causa interna de distribución" figuró como el principal obstáculo para el suministro de la energía demandada por los usuarios. De acuerdo con los registros del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), en los últimos cinco días, esta fue la razón más argumentada por las empresas distribuidoras de electricidad para no suplir toda la demanda de los consumidores. La transmisión se ubicó en la segunda razón.