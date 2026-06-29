Detallistas de combustibles advierten retirarán verifone de las estaciones

La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) advirtió que podría retirar de manera masiva los terminales de pago electrónico (verifone) de sus 780 estaciones de combustibles, debido a lo que califica como cobros excesivos por parte de las empresas financieras que administran ese servicio.

"Estamos solicitando la retirada de los verifone en todas nuestras estaciones", declaró el presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez.

Explicó que los detallistas reciben un margen bruto de tan solo 25 pesos por cada galón de combustible vendido, pero de esa cantidad debe pagar siete pesos por concepto de comisiones a las empresas propietarias de los verifone, lo que representa cerca del 27 % de su ganancia bruta y consideró injusto que las estaciones tengan que asumir ese nivel de costos por las transacciones con tarjetas de crédito y débito.

El dirigente propuso que el pago sea 30 centavo por transacción y recordó que Anadegas ya aplicó una medida similar en el pasado contra una de las empresas proveedoras del servicio, desconectando sus terminales de pago en todas las estaciones afiliadas.

Dijo que el gremio está dispuesto a repetir esa decisión si no se logra una solución satisfactoria.

Llamado a las autoridades

La organización reiteró su llamado a las entidades financieras y a las autoridades correspondientes para que intervengan y permitan alcanzar un acuerdo que garantice condiciones más justas para los detallistas de combustibles y evite inconvenientes a los consumidores.