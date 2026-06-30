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Energía limpia
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La Cidra estrena hidroeléctrica que lleva energía a 162 hogares

La obra tuvo una inversión de RD$48.6 millones y beneficia a 800 personas

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    La Cidra estrena hidroeléctrica que lleva energía a 162 hogares
    Joel Santos, ministro de Energía y Minas. (FUENTE EXTERNA)

    Autoridades y residentes en la comunidad La Cidra inauguraron una hidroeléctrica comunitaria, de 42 kilovatios, que transforma la vida de más de 800 personas, la cual fue construida con una inversión total de 48.6 millones de pesos

    La microcentral, ubicada en las montañas de la provincia Santiago Rodríguez, llevará energía limpia y confiable a 162 hogares, además de microempresas rurales, centros educativos, iglesias y alumbrado público.

    La comunidad enfrentó durante décadas limitaciones derivadas de la falta de acceso al servicio eléctrico convencional

    Durante la inauguración, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que para este proyecto se instalaron más de 1,400 metros de tubería de 16 pulgadas que transporta 3,600 galones de agua por minuto hasta la turbina; 13 kilómetros de redes eléctricas, 210 postes, 43 luminarias y 16 transformadores. Además, se instalaron dos sistemas fotovoltaicos.

    Los recursos fueron aportados en alianza entre el Ministerio de Energía y Minas, el PNUD, bajo rectoría del Ministerio de Medio Ambiente, el de Hacienda y Economía, Guakía Ambiente, Fundación Popular, la Presidencia de la República, la Asociación de Productores de la Cidra de Tomas y la comunidad.

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