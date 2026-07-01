Solicitan abrir juicio a Toxic Crow y otros acusados de fraude eléctrico

El valor de la energía robada es de 1.6 millones de pesos, conforme a la acusación. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público depositó ante el Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), una acusación y requerimiento de apertura a juicio en contra de una empresa y cuatro personas que presuntamente sustrajeron energía eléctrica de manera ilícita por valor de 1.6 millones de pesos.

La solicitud de apertura a juicio fue depositada por la fiscalizadora Martha Idalia Florentino, adscrita a la Pgase, en contra de la razón social Mercedes Liriano Auto Detailing S.R.L y de los imputados Engels Luis Alemán Bernabé, Francisco Daniel Mesa Ureña, Agustín Jiménez Camilo, Caonabo Enrique Mesa Ureña (Toxic Crow) y Marco Lauren Rodríguez por el alegado fraude eléctrico cometido en perjuicio del Estado y de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

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París Bar & Lounge/París Auto Spa

La acusación establece que, tras realizar un allanamiento en un local ubicado en la calle Club Rotario, en el ensanche Ozama, municipio Santo Domingo Este, donde se encuentra la razón social Mercedes Liriano Auto Detailing (París Bar & Lounge/París Auto Spa) se pudo constatar la existencia de un fraude eléctrico consistente en manipulación de la medición eléctrica de dicho local.

Los acusados supuestamente sustrajeron 184,088 kilovatio-hora (kWh) de energía, con un valor monetario de 1,691,768.72 pesos, constituyendo estas acciones una infracción penal.