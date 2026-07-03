El Gobierno dispone rebajas de entre RD$3.00 y RD$5.00 a gasolinas y gasoil

Un conductor echa combustible en una estación. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso este viernes bajas de entre 3.00 y 5.00 pesos en los precios de las gasolinas y los dos tipos de gasoil para la semana del 4 al 10 de julio.

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Con los nuevos precios, la gasolina premium se venderá a 338.10 pesos, bajando 3.00 por galón, mientras que la regular se despachará a 305.50 pesos, para una reducción de 5.00 pesos por galón.

En tanto, el gasoil óptimo se comercializará a 290.10 pesos y el regular a 257.80 pesos, bajando 3.00 y 5.00 pesos por galón, respectivamente. La reducción el el costo de los derivados del petróleo se producen luego del anuncio del Gobierno de que serían congelados por 90 días y tras una caída en el precio internacional del crudo.

El costo del gas licuado de petróleo (GLP) y del gas natural se mantiene sin variación. El primero se ofertará a 137.20 pesos el galón y el segundo a 43.97 pesos el metro cúbico.

El MICM comunicó que el subsidio a los hidrocarburos para la semana entrante representará 424.53 millones de pesos.

Otros combustibles

El galón de avtur subirá 6.25 pesos y se venderá a 238.03 pesos el galón, mientras que el keronese se comercializará a 272.80 pesos por galón, incrementando 6.90 pesos.

En cambio, el fuel oíl número 6 se ofertará al público a 152.36 por galón, registrando una reducción de 4.50 pesos y el fuel oil 1%S se despachará a 177.86 pesos, bajando 2.93 pesos por galón.