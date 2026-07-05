Anadegas iniciará este lunes el retiro de verifones en más de 780 estaciones de combustibles

La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) iniciará este lunes el retiro masivo de los terminales de pago electrónico (verifones) en las más de 780 estaciones de combustibles afiliadas a la organización en todo el país, en protesta por las comisiones que considera excesivas por el uso de ese servicio.

La medida fue anunciada por el presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, quien sostuvo que los detallistas no pueden continuar asumiendo los costos que generan las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito.

Impacto económico

Según explicó, las estaciones reciben un margen bruto de apenas 25 pesos por cada galón de combustible vendido, de los cuales alrededor de siete pesos se destinan al pago de comisiones a las empresas que administran los verifones, lo que equivale a cerca del 27 % de ese margen.

Pérez calificó esa situación como insostenible y propuso que el cobro se reduzca a una tarifa fija de 30 centavos por transacción.

El dirigente recordó que Anadegas ya había aplicado una medida similar en el pasado, cuando ordenó desconectar los terminales de una de las empresas proveedoras del servicio, y afirmó que el gremio está dispuesto a mantener la decisión mientras no se alcance un acuerdo.

La organización reiteró su llamado a las entidades financieras y a las autoridades competentes para que intervengan en el conflicto y faciliten una solución que permita establecer condiciones más equitativas para los detallistas, al tiempo que evite inconvenientes para los consumidores que utilizan tarjetas como método de pago al abastecerse de combustible.