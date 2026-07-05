Edesur invertirá RD$421.4 millones en construcción y modernización de redes eléctricas en Azua

El gerente general de Edesur, José Luis Actis, durante la presentación del programa. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) invertirá un monto de 421.4 millones de pesos en la construcción y modernización de redes eléctricas en Azua, labor que forma parte de su estrategia de expansión y rehabilitación que ejecuta en zonas con alta densidad poblacional.

La inversión se enmarca en el Programa de Recuperación de Polígonos (PRP) que la empresa desarrolla en localidades con viviendas sin redes eléctricas de media y baja tensión, en donde se observan deficiencias como cables apoyados en árboles, postes del tendido eléctrico deteriorados y otras debilidades técnicas que afectan la calidad y seguridad del servicio.

El proyecto, que tiene como propósito reducir y dificultar las acciones fraudulentas, contempla la construcción de 58.1 kilómetros de redes de media tensión y la instalación de 2,441 postes del tendido eléctrico, 466 transformadores de distribución y de 2,138 luminarias LED, según informó la compañía en nota de prensa.

Según indicó, 8,000 usuarios se beneficiarán de manera directa con esos trabajos, que abarcarán las localidades de Estebanía, Blanco, La Tunita, Las Yayas Abajo (parcial), La Ceiba (parcial), Las Charcas, Sagrado Corazón de Jesús, Las Cabuyitas, Villa Esperanza, Los Solares, San Miguel, La Bombita y Las Riveras.

Deuda histórica

Los proyectos fueron dados a conocer durante un encuentro con autoridades municipales y dirigentes comunitarios, que encabezó el gerente general de Edesur, José Luis Actis, quien destacó que la distribuidora tiene un gran compromiso con esas y otras demarcaciones, debido a la deuda histórica existente para modernizar las redes eléctricas y ofrecer un servicio más seguro, estable, sostenible y menos vulnerable.

"Los Proyectos de Recuperación de Polígonos en Azua marcan el inicio de una nueva etapa de modernización urbana, garantizando una infraestructura energética digna y eficiente para el desarrollo de la provincia", expresó.

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Además de un despliegue de redes "antifraude", el programa incluye la implementación de tecnologías de medición avanzada que permitirán optimizar la gestión del servicio y mejorar los procesos de facturación.

También, se trabajará con sistemas de medición en fachada, medición concentrada en altura, telemedición y macromedición, herramientas que contribuirán a disminuir las pérdidas de energía. La iniciativa permitirá regularizar a cientos de usuarios que residen en comunidades con altos niveles de pérdidas, integrándolos formalmente al sistema eléctrico mediante infraestructura moderna y segura.

Las intervenciones en Azua forman parte de un plan que se desarrollará en Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Bahoruco e Independencia.

Con estas mejoras, Edesur busca disminuir las interrupciones asociadas al deterioro de las redes o a la inexistencia de éstas y contribuir a elevar los niveles de seguridad para los ciudadanos, facilitando el progreso social y económico de las comunidades y la dinamización comercial.