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Petróleo sube más de 2.5 % ante nuevas tensiones en Oriente Medio

El West Texas Intermediate se sitúa en 72.29 dólares el barril tras un aumento significativo

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    Petróleo sube más de 2.5 % ante nuevas tensiones en Oriente Medio
    Petróleo (FUENTE EXTERNA)

    El precio de referencia del mercado estadounidense de petróleo subió más de 2.5% el miércoles en la apertura de los mercados asiáticos, ante un repunte en las tensiones en Oriente Medio.

    El West Texas Intermediate, una de las dos principales referencias mundiales del petróleo, subía 2.63% en el comercio matinal de Asia a 72.29 dólares el barril. La víspera había subido 2.76%.

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    Respuesta militar

    El incremento ocurre luego de que las fuerzas estadounidenses bombardearon a Irán, en respuesta a los ataques contra tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz, según las fuerzas armadas de Estados Unidos.

    • La prensa estatal iraní reportó varias explosiones en el estrecho.

    Los precios del petróleo continúan abajo de los niveles máximos que alcanzaron durante la guerra iniciada a finales de febrero, cuando Irán prácticamente cerró el paso por el estrecho de Ormuz.

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