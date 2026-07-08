Intrant fiscaliza rutas en Santiago y advierte sanciones por aumento no autorizado del pasaje

Un vehículo de transporte público de la ciudad de Santiago. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó este miércoles a Diario Libre que realizó un levantamiento de las rutas de transporte público en la provincia Santiago, donde se ha reportado la aplicación de aumentos no autorizados en el pasaje, con el objetivo de verificar los casos y darles seguimiento conforme a las disposiciones de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La institución indicó que esta acción forma parte de las medidas adoptadas tras las denuncias sobre el incremento aplicado por la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), el cual, según reiteró, no ha sido autorizado por el órgano rector.

Como parte del proceso, el Intrant informó que mañana jueves sostendrá una reunión con representantes de la CNTT para abordar la situación y reiterar que, de acuerdo con el artículo 125 de la Ley 63-17, cualquier modificación de las tarifas del transporte público es competencia exclusiva de esa entidad.

Asimismo, advirtió que, de comprobarse la aplicación de aumentos sin la autorización correspondiente, procederá con las sanciones administrativas contempladas en la legislación vigente, entre ellas la imposición de multas a quienes hayan incumplido las disposiciones legales.

El organismo reiteró que no ha autorizado ningún aumento en el precio del pasaje y exhortó a la ciudadanía a no pagar incrementos irregulares.

También llamó a los usuarios a denunciar cualquier cobro indebido a través de los canales oficiales de la institución, a fin de facilitar las acciones de fiscalización.

Reacción de la CNTT

La semana pasada, la CNTT comenzó a aplicar un incremento de RD$5 en varias rutas de Santiago, elevando de 35 a 40 pesos, alegando el aumento de los costos operativos. Sin embargo, el Intrant sostiene que la fijación de las tarifas del transporte público corresponde exclusivamente al órgano regulador y que cualquier variación debe contar con su autorización previa.

Entre las rutas interurbanas y provinciales donde fue anunciado el aumento figuran Santiago–Puerto Plata, San José de las Matas–Santiago, Navarrete–Puerto Plata, La Sierra–Santiago, Maimón–Puerto Plata, Guananico–Puerto Plata, Imbert–Puerto Plata, Sabana Iglesia–Santiago, Hato del Yaque–Santiago y Pedro García–Santiago .

También fueron incluidas rutas urbanas y empresas de transporte como Negrito Camaján, Ruta NC, Ruta L, Ruta P, Ruta PC, La Gallera, la Asociación de Choferes de Puñal Adentro, Ruta PA, Transporte Ortega de Moca, Ruta SP, Ruta F de Cienfuegos, Ruta HV, Ruta H, Ruta HB, Ruta G, Ruta E, Ruta CA y Canca–Tamboril .