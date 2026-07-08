Comisión de Energía afirma que RD suma 40 proyectos renovables y avanza hacia transición energética

Vista de uno de los proyectos de generación de energía limpia, que impulsa el Gobierno ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La República Dominicana ha incorporado alrededor de 40 proyectos de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional en los últimos cinco años y avanza hacia una nueva etapa de la transición energética, caracterizada por la integración de sistemas de almacenamiento mediante baterías, la expansión de la generación térmica y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

Así lo informó este martes el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras, quien explicó que el país pasó de contar con alrededor de 11 o 12 proyectos renovables en operación hasta 2019 a interconectar cerca de 40 nuevas iniciativas, como resultado de la planificación energética impulsada para diversificar la matriz de generación y cumplir las metas de transición energética.

Almacenamiento y nuevas licitaciones

Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, de la Z101, Veras dijo que la siguiente etapa del desarrollo energético estará marcada por la incorporación de sistemas de almacenamiento mediante baterías, que permitirán aprovechar durante las horas de mayor demanda la energía generada por los parques solares.

Indicó que el país ya concluyó una primera licitación para proyectos renovables con almacenamiento y que se prevé una segunda convocatoria para incorporar nuevas iniciativas, las cuales deberán integrarse de forma escalonada para garantizar el equilibrio entre la oferta de generación y la capacidad de compra de las empresas distribuidoras.

Asimismo, adelantó que los primeros 150 megavatios de almacenamiento comenzarán a incorporarse al sistema eléctrico nacional a partir de finales de este año.

Contratos impulsan energía más competitiva

El director ejecutivo de la CNE destacó que los contratos suscritos para proyectos de energías renovables han permitido incorporar energía a precios más competitivos para las empresas distribuidoras.

Explicó que, actualmente, la energía proveniente de estos proyectos se comercializa a un precio promedio cercano a 9 centavos de dólar por kilovatio-hora, mientras que el resto de la energía se adquiere entre 15 y 16 centavos, lo que ha contribuido a mejorar la matriz de compra de las distribuidoras.

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Generación térmica respaldará la transición

Veras señaló que el crecimiento de las energías renovables estará acompañado por la entrada en operación de nuevos proyectos de generación térmica a gas natural, indispensables para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Indicó que el país ya cuenta con las cinco grandes turbinas contratadas para los proyectos que se desarrollan en Manzanillo y Boca Chica. Estas permitirán asegurar el abastecimiento eléctrico hasta el año 2033, al tiempo que facilitarán una mayor integración de las energías renovables al sistema.

Menor costo de compra para las distribuidoras

El funcionario afirmó que la entrada de estas nuevas centrales, más eficientes, permitirá reducir el precio promedio de compra de energía de las empresas distribuidoras, al pasar de entre 15 y 16 centavos por kilovatio-hora a alrededor de 11 centavos hacia el año 2030.

Agregó que, por el volumen de energía que adquieren las empresas distribuidoras, cada centavo de reducción representa entre US$150 millones y US$200 millones de ahorro, fortaleciendo la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.

Crece la generación distribuida

Durante la entrevista, Veras destacó el crecimiento de la generación distribuida mediante paneles solares en hogares, comercios e industrias.

Explicó que el país pasó de unos 80 megavatios instalados en 2019 a cerca de 520 megavatios, con aproximadamente 23,000 usuarios acogidos a este esquema, quienes continúan beneficiándose de los incentivos contemplados en la Ley 57-07 para el desarrollo de energías renovables.

La transmisión, el próximo reto

Sobre la expansión de las energías renovables, el director ejecutivo de la CNE indicó que uno de los principales desafíos será continuar fortaleciendo la red de transmisión para facilitar la conexión de nuevos proyectos y aprovechar el potencial de generación en distintas regiones del país.

En ese sentido, destacó que también se evalúan mecanismos que permitan una mayor participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura de transmisión.

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