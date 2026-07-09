Aseguran interconexión eléctrica submarina con Puerto Rico "no le quitará energía a RD"

El presidente de Caribbean Transmission, Tirso Selman, afirmó que el Proyecto Hostos, la primera interconexión eléctrica submarina entre República Dominicana y Puerto Rico, no utilizará energía destinada al pueblo dominicano.

El ejecutivo explicó que la electricidad que será enviada a Puerto Rico provendrá de una nueva central de generación construida exclusivamente para esta iniciativa.

"Hostos no le quitará energía al pueblo dominicano. La electricidad provendrá de nueva generación construida específicamente para esta iniciativa", aseguró Selman durante su participación en Energyear Caribe 2026, donde fue presentado el proyecto.

De acuerdo con Selman, la primera etapa de la iniciativa contempla la construcción de una nueva central de generación de 700 megavatios, que operará de forma aislada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Con ello, respondió a una de las principales inquietudes surgidas en torno a la iniciativa.

Inversión privada

El proyecto consiste en una interconexión submarina de aproximadamente 200 kilómetros mediante tecnología HVDC, con una capacidad de 700 megavatios, equivalente a cerca del 20 % de la demanda eléctrica de Puerto Rico.

Selman destacó que Hostos será desarrollado exclusivamente con inversión privada, sin recursos de los gobiernos de República Dominicana, Puerto Rico o Estados Unidos. La iniciativa contempla una inversión aproximada de US$2,100 millones, de la cual alrededor del 70 % se ejecutará en territorio dominicano.

Según lo presentado, el proyecto generará más de 5,000 empleos durante la etapa de construcción, además de nuevas oportunidades para empresas locales y una importante entrada de divisas.

Impacto ambiental

En el aspecto ambiental, Selman explicó que Hostos contribuirá a reducir alrededor de 3.8 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año, al desplazar en Puerto Rico plantas de generación más antiguas e ineficientes que operan con combustibles como diésel y bunker C.

"El CO2 no tiene fronteras. Al sustituir generación más contaminante por generación más eficiente, Hostos permitirá reducir alrededor de 3.8 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año, beneficiando a toda la región", señaló.

El ejecutivo indicó además que el cable submarino y la infraestructura asociada fueron diseñados bajo criterios ambientales para minimizar su impacto. Para su instalación se empleará perforación horizontal dirigida en las zonas costeras, con el objetivo de proteger playas, arrecifes y ecosistemas marinos, mientras que la operación del sistema no generará residuos.

Selman sostuvo que, además de fortalecer la confiabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos, Hostos favorecerá una mayor integración de energías renovables y permitirá el intercambio de energía entre ambas islas en situaciones de emergencia, manteniendo la independencia operativa de cada red gracias a la tecnología HVDC.

"Debemos dejar de pensar como sistemas aislados. Cuando los países están interconectados, son más resilientes, más eficientes y están mejor preparados para enfrentar los desafíos del futuro", concluyó.