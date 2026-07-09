La ETED prevé incorporar 600 megavatios de almacenamiento para fortalecer el sistema eléctrico

Una central de generación eléctrica, ubicada en el la región este del territorio dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que contratará, a más tardar en agosto, 600 megavatios (MW) de capacidad de almacenamiento de energía por dos horas, una iniciativa que contribuirá a fortalecer la confiabilidad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

A través de un comunicado de prensa, la entidad también señaló que este proyecto representará la mayor incorporación de sistemas de almacenamiento de energía en el Caribe.

El vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez Tejada, indicó que la institución ya recibió las ofertas de los agentes del sector interesados en desarrollar la iniciativa, luego del llamado de interés realizado en marzo de este año.

Durante su participación en el conversatorio "Mirada de ETED a las próximas fases de la transición energética", celebrado en el marco de Energyear Caribe 2026, explicó que la Superintendencia de Electricidad revisa actualmente los contratos para su homologación y que la meta es concluir el proceso de contratación durante el mes de agosto.

En ese sentido, precisó que la inversión será ejecutada por el sector privado y que, tras la transformación de la ETED en una sociedad anónima de capital 100 % estatal, los activos permanecerán bajo la propiedad de la empresa, lo que, a su juicio, garantizará el cumplimiento de los contratos.

Mayores retos

Rodríguez Tejada señaló que uno de los principales desafíos de la ETED no consiste únicamente en incorporar energías renovables, sino también en garantizar la integración de todas las fuentes de generación que convergen en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Explicó que la coexistencia de generación térmica y renovable configura una matriz energética diversificada, cuya operación requiere mayores niveles de complejidad, seguridad y eficiencia.

En ese contexto, destacó que la empresa ha puesto en marcha un amplio proceso de modernización tecnológica para fortalecer la operación del sistema eléctrico.

Como parte de ese proceso, informó que la ETED puso en funcionamiento el primer simulador de operación en tiempo real del Centro de Control de Energía, una herramienta que ha permitido reducir de aproximadamente dos años a seis meses el tiempo de formación y certificación de nuevos operadores.

Asimismo, señaló que uno de los principales objetivos de la institución es alcanzar la soberanía digital, razón por la cual se adjudicó la construcción de un moderno centro de datos, que servirá como respaldo de las transacciones del Organismo Coordinador y permitirá administrar de manera más eficiente la operación del sistema.

Además, afirmó que la institución desarrolla la mayor inversión en educación, formación de capital humano y capacitación especializada de la última década, mediante la contratación de nuevos profesionales, la impartición de cursos especializados y programas de intercambio técnico en países como China, Chile y España.

Rodríguez Tejada destacó, además, que la ETED ha fortalecido su capacidad operativa mediante inversiones en infraestructura, equipos especializados y vehículos, lo que ha incrementado significativamente su capacidad de respuesta ante eventos extraordinarios y contingencias en la red de transmisión.

Finalmente, aseguró que la empresa continuará desempeñando un papel fundamental como habilitadora de la transición energética y digital de la República Dominicana, con el objetivo de garantizar una red de transmisión confiable, resiliente y preparada para integrar las nuevas tecnologías que demanda el desarrollo del país.