Ministro de Energía dice RD tiene una estrategia, pero necesita mayor coordinación entre el sectores

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que la República Dominicana cuenta con una estrategia definida y una planificación enfocada hacia las demandas actuales y los requerimientos de la próxima década para afrontar los desafíos del sector energético y la adaptación a las nuevas tendencias de consumo y crecimiento de la demanda.

Durante las palabras de inauguración del Energyear Caribe 2026, un encuentro de debate energético regional, realizado en Santo Domingo, con la participación de más de 600 representantes empresas del sector energético y expertos nacionales e internacionales, Santos explicó que es responsabilidad del Gobierno dejar sentadas las bases para que el desarrollo energético sea sostenible.

"Lo que nosotros hagamos hoy no solo impactará el presente, sino también los primeros años de la década del 30. Si nosotros no iniciamos los proyectos de generación, distribución o transmisión que servirán en los años más allá de 2028, aquellos que vendrán no podrán dar los resultados que amerita la población", acotó.

El titular de Energía y Minas apuntó que el incremento de la actividad económica, junto con los cambios tecnológicos, obliga a preparar el sistema para responder a las necesidades futuras. En ese orden, sostuvo que el diseño de esa estrategia parte de varias premisas, dejando de lado el pasado como referencia suficiente para la toma de decisiones.

Coordinación sector público y privado

"Tenemos una estrategia", enfatizó el ministro. Sin embargo, consideró indispensable una mayor coordinación entre el sector público y el privado, así como una regulación que se anticipe a los cambios estructurales y a la velocidad de la transición energética.

"Hay que seguir buscando capacidad firme de energía. Una capacidad que pueda atender las necesidades de energía del futuro, que no son las de hoy. La energía será cada vez más demandada y mucha energía no será suficiente", declaró.

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Detalló que la hoja de ruta del Gobierno abarca áreas como la expansión de la oferta energética, el fortalecimiento de la transmisión y la distribución eléctrica, la regulación del sector, la electrificación rural y el impulso de medidas de eficiencia energética, ante los retos que encara el sector, que incluye las turbulencias geopolíticas.

Durante el evento, el viceministro de Energía Eléctrica, Ricardo Guerrero, participó del panel "El futuro energético de República Dominicana: coordinación público-privada en un entorno de nuevos desafíos", un espacio en el que añadió que la coordinación entre todos los actores involucrados puede impulsar el desarrollo del sector, garantizar la seguridad del suministro y consolidar un sistema eléctrico moderno y resiliente.

La agenda de Energyear Caribe 2026 abordará los principales retos y oportunidades del sistema eléctrico dominicano y del conjunto de la región, con paneles centrados en la coordinación público-privada, la evolución del marco regulatorio, la planificación energética, la modernización de las redes de transmisión y distribución, y la integración de nuevas tecnologías renovables.