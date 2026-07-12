Edesur moderniza dos subestaciones en el Distrito Nacional

Uno de los equipos instalados en una de las subestaciones. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) informó que más de 63,000 clientes del Distrito Nacional serán beneficiados con los proyectos de modernización que se ejecutan en las subestaciones Metropolitana y Arroyo Hondo.

Entre los trabajos realizados en la subestación Metropolitana figura el ensamblaje de una subestación aislada en gas (GIS), una tecnología de última generación, diseñada para optimizar la operación del sistema eléctrico, que dota a esa infraestructura de mayor seguridad y confiabilidad.

También, se avanza en la instalación de dos bancos de capacitores, que contribuirán a mejorar la calidad del voltaje suministrado a los clientes y en la construcción de la caseta de control de media tensión y de un nuevo pórtico de media tensión para la salida de dos circuitos de distribución.

Además, se trabaja en la instalación de dos reactores limitadores de corriente de corto circuito y el montaje de los transformadores de potencia en sus bases definitivas, según comunicó Edesur a través de un comunicado de prensa.

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Estas adecuaciones, que impactarán de manera directa a más de 20,800 clientes, permitirán aumentar significativamente la capacidad instalada de la subestación Metropolitana, al reemplazar dos transformadores de 37.5 megavoltioamperios (MVA) por dos unidades de 50 MVA, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la red frente al crecimiento de la demanda energética.

Subestación Arroyo Hondo

En tanto, las intervenciones en la subestación eléctrica Arroyo Hondo, ya puesta en servicio, incluyeron la construcción de una caseta de media tensión, de un nuevo pórtico para la salida de dos circuitos de distribución y de un sistema de recogida total de aceite dieléctrico.

Los trabajos, que benefician a más de 42,900 clientes, incluyeron la sustitución de celdas por equipos con tecnología más avanzada, la instalación de un banco de capacitores y de reactores limitadores de corriente de cortocircuito y la automatización integral de la subestación mediante un nuevo sistema SCADA más a la vanguardia, herramientas que fortalecen la operación y el monitoreo de la infraestructura eléctrica.

Durante un recorrido de supervisión por ambas instalaciones, el gerente general de Edesur, José Luis Actis, verificó los avances de los trabajos. Estuvo acompañado de Lin Zhi, supervisor de Hitachi Energy, empresa fabricante y responsable del ensamblaje de la GIS.

Zhi destacó que la tecnología instalada en la Subestación Metropolitana responde a los mismos estándares internacionales utilizados por la compañía en proyectos desarrollados alrededor del mundo, cumpliendo con las normativas de la Comisión Electrotécnica Internacional y del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.