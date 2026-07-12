El Gobierno y Universidad de Texas inician investigación en geología e hidrocarburos

Joel Santos, ministro de Energía y Minas (c), junto a los investigadores de la UT y el viceministro de Hidrocarburos, Noel Báez. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas y la Universidad de Texas Austin (UT), iniciaron un proyecto de investigación para alinear y fortalecer la base de datos técnicos del país sobre el potencial de hidrocarburos que poseen las cuencas marítimas y terrestres.

La puesta en marcha de la "Evaluación regional del potencial energético en cuencas sedimentarias terrestres y marinas, República Dominicana y mar Caribe adyacente" fue presidida por el ministro Joel Santos, al recibir una misión del Buró de Economía Geológica (BEG, en inglés) de la UT, encabezada por el director de la División de Investigación Energética, Mark Shuster.

"Este proyecto es muy importante para la República Dominicana por lo que representa para la seguridad energética, no solamente en la parte de petróleo y gas, sino en la parte de minerales críticos (tierras raras), con lo que queremos agradecer la colaboración que hemos recibido para materializar esta estrategia común", declaró Santos a los miembros de la delegación.

Indicó que la iniciativa, que comprende trabajos hasta marzo del 2027, busca facilitar el acceso a información precisa y detallada sobre los recursos de hidrocarburos, evaluar con mayor claridad las oportunidades en exploración y explotación, lo que permitirá ser más competitivo y confiable para atraer inversión extranjera en el área.

"Es necesario explorar, estudiar y caracterizar todos nuestros recursos para conocer con precisión con qué contamos. A partir de ese conocimiento podremos identificar cuáles son verdaderamente estratégicos, obtener recomendaciones fundamentadas y comprender mejor el contexto geopolítico actual, así como el papel crítico que estos recursos desempeñan a nivel global", agregó y valoró la experiencia que tiene el BEG a nivel mundial en este tipo de proyectos.

Experiencia a disposición de RD

En tanto, Shuster expresó el entusiasmo del BEG por colaborar en el proyecto, al considerar que representa una oportunidad para poner a disposición del país su experiencia geológica en la evaluación de recursos energéticos. Además, destacó que esta alianza permitirá fortalecer el intercambio de conocimientos, información y apoyo técnico entre ambas instituciones.

Explicó que el BEG es la unidad de investigación más antigua de la Universidad de Texas y está dedicada a estudios sobre energía, geológicos, minerales, formas sísmicas, impacto y peligro terrestre, monitoreo de actividades del suelo, recursos como petróleo, gas, geotérmicos y recursos emergentes, como hidrógeno.

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Durante la visita, los especialistas recibieron los detalles sobre la marcha del proceso de exploración avanzada de tierras raras en Pedernales, que impulsa el Gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas y la Empresa Minera Dominicana (Emidom) para determinar el potencial de minerales críticos (tierras raras) con los que cuenta el país.

En el encuentro estuvieron los viceministros de Hidrocarburos, Noel Báez, y el de Minas, Giovanni Bloise; el director general de Minería, Rolando Muñoz, y el director del Servicio Geológico Nacional, Edwin García Coco.

Por el BEG, Dallas Dulap, director de proyectos, y los investigadores Timothy Paul y Brent Elliot.