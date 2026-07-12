Refidomsa finaliza la parada programada de mantenimiento de dos unidades

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) finalizó la parada programada de mantenimiento y regeneración de las unidades U-200 y U-300, ejecutada del 20 de junio al 2 de julio de 2026, tras completar más de 1,000 actividades técnicas, intervenir 88 equipos críticos de proceso y acumular alrededor de 50,000 horas-hombre de trabajo sin registrar incidentes ni accidentes.

La intervención permitió completar satisfactoriamente la regeneración de ambas unidades, mejorando la calidad de los combustibles producidos, fortaleciendo la integridad mecánica de los equipos y aumentando la confiabilidad operacional de las instalaciones, como parte del compromiso permanente de la empresa con la excelencia técnica y la continuidad de sus operaciones.

Te puede interesar Refidomsa obtiene licencia para importación de combustibles 49 años después

René González, gerente senior de proyectos civiles y mantenimiento de Refidomsa, destacó que la parada alcanzó os objetivos establecidos.

"La regeneración de las unidades U-200 y U-300 fortalece la calidad de nuestros productos y nos permite continuar operando con instalaciones más confiables, seguras y eficientes para seguir respondiendo a las necesidades del país", expresó González.

El ejecutivo resaltó el desempeño de las áreas de Mantenimiento y Parada de Planta, responsables de la planificación y ejecución de los trabajos; de Operaciones, que coordinó las actividades durante toda la intervención; y de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, cuya labor permitió desarrollar cada etapa bajo estrictos controles de seguridad.

Trabajos realizados

Durante la parada fueron ejecutadas más de 1,000 actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo inspecciones especializadas, sustitución de componentes, limpieza mecánica e intervenciones orientadas a preservar la integridad mecánica de los equipos y prolongar su vida útil, según indica una nota de prensa.