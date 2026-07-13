Precios del petróleo se disparan más de un 9% por conflicto en Oriente Medio

Los precios del petróleo se disparan impulsados por el restablecimiento del bloqueo naval de Estados Unidos sobre los puertos iraníes. ( MAGNIFIC.COM )

Los precios del petróleo se disparan este lunes, impulsados por el restablecimiento del bloqueo naval de Estados Unidos sobre los puertos iraníes y la intención de Washington de instaurar un peaje para los buques que deseen atravesar el estrecho de Ormuz.

Hacia las 2:20 horas este, el precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía 9.06 % hasta 82.90 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), avanzaba 9.05 % hasta 77.87 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el restablecimiento del bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras la intensificación de las hostilidades, sin precedentes desde el alto el fuego de abril.

El ejército estadounidense afirmó que el bloqueo comenzará el martes a las 20H00 GMT.

El mandatario afirmó que Estados Unidos está "tomando el control" del estrecho de Ormuz y será "el guardián del estrecho de Ormuz" y por ello cobrará "una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad.

Garantía de un paso seguro

El canciller iraní, Abás Araqchi, replicó en burla afirmando que quien garantice el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho de Ormuz debería recibir una compensación por este servicio.

"Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del estrecho y lo seguirá siendo PARA SIEMPRE. El 20 % es, por supuesto, demasiado. Seremos justos", escribió el ministro en redes sociales.

Irán insiste en que no permitirá que Estados Unidos "interfiera" en este paso clave para el transporte de petróleo y gas, sobre el que quiere mantener el control establecido en los primeros días de la guerra, y donde aspira a cobrar por el tránsito de buques.

Además, Teherán afirmó que Estados Unidos es responsable del "regreso de la inseguridad" en la zona, y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, lo acusa de poner en peligro el suministro mundial de petróleo.

La reanudación de las hostilidades el fin de semana y la disputa sobre este paso marítimo, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, hicieron que se dispararan los precios del crudo.

Con el estallido de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, el estrecho de Ormuz se convirtió en un tema clave después de que Teherán bloqueara esta vía como medida de presión.