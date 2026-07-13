El FEDA entrega paneles solares a ganaderos de Montecristi

El director ejecutivo del FEDA, Hecmilio Galván, encabezó la entrega. ( FUENTE EXTERNA )

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) entregó un sistema de energía solar al Centro de Acopio Lechero de la comunidad de Carbonera, en Montecristi, una iniciativa que permitió reducir la factura eléctrica mensual de los productores de RD$60,000 a RD$168, según informó la institución.

El proyecto fue ejecutado en coordinación con el Programa de Mejoramiento de la Ganadería (Promegan), de la Dirección General de Ganadería, y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche).

De acuerdo con el FEDA, más de 40 asociaciones de productores de leche han sido beneficiadas con la instalación de sistemas fotovoltaicos como parte de este programa.

Impacto económico

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El secretario de la Asociación de Ganaderos de Carbonera, Bauta Cruz, explicó que el ahorro en el consumo eléctrico representa un alivio para los productores.

"Esto es un alivio enorme para nosotros, es un cambio que nunca imaginamos y que nos permitirá seguir creciendo como productores, ya que se le devuelve RD$1.25 por litro al productor y a sus familias", afirmó.

El director del FEDA, Hecmilio Galván, señaló que la iniciativa forma parte del Programa Nacional de Transformación de la Matriz Energética del Sector Agropecuario, impulsado por el Gobierno para reducir los costos de producción, fomentar el uso de energías renovables y mejorar la rentabilidad de los productores.

Galván sostuvo que, además del impacto económico, estos proyectos contribuyen a disminuir la huella ambiental de las actividades agropecuarias y fortalecen la sostenibilidad del sector.