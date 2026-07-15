Geólogos visitan cuenca de Azua en iniciativa para conocer el potencial local de hidrocarburos

Geólogos de la Universidad de Texas en Austin (UT), acompañados por un equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas (MEM), realizaron una visita de campo a la cuenca de la provincia Azua con el objetivo de reconocer su formación, los tipos de rocas que la componen y tener interpretación geológica del área.

La misión estuvo integrada por los titulares de la División de Investigación Energética, Mark Shustery del Departamento de Ingeniería de Petróleo y Geosistemas, Emilio Núñez, quienes encabezan una delegación de la UT que visita el país para iniciar el proyecto de investigación sobre el potencial local de hidrocarburos.

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Los especialistas, que estuvieron reunidos recientemente con el ministro Joel Santos para presentar los fundamentos de la "Evaluación regional del potencial energético en cuencas sedimentarias terrestres y marinas, República Dominicana y mar Caribe adyacente", hicieron un recorrido por la cantera donde opera la empresa Cementos Santo Domingo y otros 14 puntos, entre los que destacan las formaciones Trinchera, Sombrerito, Jura, Ventura y Ocoa.

Los geólogos tomaron muestras de los diferentes tipos de rocas y pudieron apreciar las variedades de ese material que compone la cuenca, sus características litológicas visibles y tomar muestras de estas para profundizar en su conocimiento y los procesos que las han afectado para producir sus distintos niveles de porosidad, tamaño y aspectos de interés para los estudios geológicos determinar recursos estratégicos.

Otros de los lugares observados, y donde existe interés de desarrollar estudios avanzados, fueron varios de los pozos Maleno, excavados originalmente por la Compañía Petrolera Dominicana a finales de la década de 1930, donde existen afloraciones de crudo que históricamente han sido objeto de diversas evaluaciones para determinar la factibilidad de su potencial de explotación.

Hallazgos e historial de exploración

La ruta de la exploración fue guiada por un equipo del MEM, encabezado por la geóloga Gilsa Pérez, encargada del Departamento de Promoción de Hidrocarburos, y participaron técnicos del Instituto Geológico Nacional, con los cuales analizaron y comentaron parte de los hallazgos y el historial de exploraciones en la zona.

La UT, a través de su Buró de Economía Geológica, firmó un acuerdo con el Gobierno, representado por el MEM, para la realización de un estudio que permita alinear y fortalecer la base de datos técnica del país en el sector de hidrocarburos para su utilización estratégica y confiable en la atracción de inversión extranjera y local.

El BEG es uno de los centros de investigación más antiguos y respetados en Estados Unidos, dedicado al análisis de recursos minerales y energéticos, incluidos hidrocarburos. Su relación con gobiernos y empresas internacionales la convierte en un socio estratégico ideal para proyectos como el anunciado por República Dominicana para determinar su potencial geológico y energético.