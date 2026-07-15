Más de 550,000 clientes se beneficiarán de la optimización de la red de distribución de Edesur

Edesur desarrolla plan de construcción de circuitos y cambios de redes de distribución en su área de concesión. ( FUENTE EXTERNA )

Con una inversión que asciende a 649,154,324 pesos, Edesur Dominicana desarrolla un plan de optimización de la red de distribución de varias provincias de su área de concesión.

Las intervenciones beneficiarán a más de 550,000 clientes de unos 179 sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, San José de Ocoa, Barahona e Independencia, informó mediante una nota de prensa la empresa distribuidora de electricidad.

El programa abarca siete proyectos en el Gran Santo Domingo, con una inversión superior a los 39.2 millones de pesos que beneficiarán a más de 465,000 usuarios de unos 105 sectores, entre los que figuran la Urbanización Fernández, Yolanda Morales, Piantini, Evaristo Morales, Los Jardines, Los Ríos, Villa Marina, El Millón, La Julia, Quisqueya, La Yuca (Piantini), Bella Vista (centro y zona norte), Mirador Norte, Mirador Sur y Zona Universitaria.

Además, Atala, Ciudad Nueva (oeste), San Carlos, Los Prados, La Castellana, El Milloncito, Cristo Rey, El Caliche, Ensanche La Fe, Villa Juana (oeste), Arroyo Hondo Viejo, Renacimiento (norte), Alameda, Los Peralejos, Los Girasoles, Carmen Renata III, Pantoja, Villa Aura, Las Caobas, Herrera, Don Honorio, La Pared de Haina, Hato Nuevo, entre otros.

Medidas anunciadas

Entre las adecuaciones realizadas en el Distrito Nacional como parte de este plan figura la habilitación de dos nuevas salidas de media tensión: PARA107 y PARA108, en la subestación eléctrica Paraíso, que permite reducir la demanda en esa infraestructura y en otras cercanas como Los Prados, Embajador y Arroyo Hondo.

En esa zona, más de 43,000 clientes, de unos 10 sectores capitalinos, ya se benefician con mejoras de tensión, estabilidad y confiabilidad, debido a que la distribuidora dispondrá de una holgura operativa superior al 30%.

Otro proyecto contemplado es la construcción de un nuevo circuito, el UASD108, en la Subestación UASD 138 kV que permitirá redistribuir la carga energética, reduciendo la sobrecarga del circuito UASD104. Con el nuevo circuito, más de 5,000 usuarios, de unos siete sectores tendrán un servicio más estable.

También, se prevé la reconfiguración de la red de distribución mediante el trasvase de carga parcial entre varios circuitos pertenecientes a las subestaciones eléctricas Hato Nuevo, Cabayona, DISDO, Zona Franca de Los Alcarrizos, Herrera Nueva, Herrera 138 kV, Kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte, Los Prados y Centro de Operaciones de Herrera.

Dichos trabajos contribuirán a la reducción de riesgo de sobrecarga en circuitos críticos, a mejorar los perfiles de tensión, reducir pérdidas técnicas y al fortalecimiento de la operación del sistema ante periodos de alta demanda.

Próximos pasos

Los Proyectos de Optimización y Mejora de la Red de Distribución previstos para 2026 abarcan también a las subestaciones Las Damas, en Duvergé, Independencia; Vicente Noble, en Barahona, y San José de Ocoa.

Ya se han beneficiado con mejoras significativas en el sistema más de 257,000 usuarios del Gran Santo Domingo por la adecuación y puesta en servicio de la subestación eléctrica Alfa y más de 21,000 usuarios que se abastecen del servicio de las subestaciones Kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte, Herrera 138 kV, Los Prados y Herrera.

Asimismo, se han ejecutado trabajos en las subestaciones Rancho Arriba, en San José de Ocoa; Jimaní, en Independencia y Pedernales, que han contribuido a mejorar la eficiencia del suministro a miles de clientes.