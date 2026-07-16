ADIE debatirá la resiliencia del sistema eléctrico dominicano ante riesgos por fenómenos naturales

La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) realizará el próximo 22 de julio el conversatorio "Resiliencia del sistema eléctrico ante riesgos climáticos y eventos extremos", donde reunirá a autoridades, ejecutivos del sector y especialistas en gestión de riesgos y miembros de la actividad aseguradora para analizar los desafíos del sistema frente a los fenómenos naturales y las estrategias disponibles para fortalecer su resiliencia.

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La iniciativa surge en un contexto en el que la región del Caribe ha sido testigo de la fragilidad de sus sistemas eléctricos ante eventos extremos, como quedó evidenciado tras el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico y el reciente terremoto en Venezuela, desastres que no solo afectaron la infraestructura física, sino que mostraron que un sistema eléctrico sin protocolos de resiliencia, planificación adecuada y respaldo financiero puede tardar meses o incluso años en recuperarse por completo.

"Este conversatorio busca reunir a los principales actores del sector para intercambiar experiencias, evaluar riesgos y analizar soluciones que fortalezcan la capacidad de respuesta y recuperación del sistema eléctrico frente a los eventos naturales. La planificación, la gestión de riesgos y la coordinación entre los sectores público y privado serán fundamentales para avanzar en ese objetivo", expresó Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la ADIE.

La apertura estará a cargo de César Rodríguez, vicepresidente senior y líder de Soluciones de Consultoría de Marsh para Centroamérica y el Caribe, quien ofrecerá una visión sobre el impacto creciente de los riesgos derivados de eventos extremos en el sector eléctrico.

Agenda

Como parte de la agenda, se desarrollarán dos paneles de discusión. El primero abordará los principales desafíos que enfrentan los sistemas eléctricos para prevenir, responder y recuperarse ante fenómenos climáticos extremos, con la participación de Milagros De Camps, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de InterEnergy Group; Fabio Oyola, director de Operaciones de AES Dominicana; Alfredo Cuello, director de Distribución de Edenorte, y Fernelis Ramírez, director de Operaciones del Centro de Control de Energía de ETED.

El segundo panel pondrá el foco en la planificación desde el sector público y la resiliencia financiera.

Durante este espacio se analizarán las estrategias del Gobierno para mitigar los efectos de los fenómenos naturales, los mecanismos disponibles para gestionar los riesgos, las experiencias internacionales, así como los mecanismos de planificación y financiamiento que contribuyen a reducir el impacto económico de estos eventos sobre el país.

Ese panel contará con la participación de Jorge Mena, director de Reaseguros en Seguros Universal; Leovigildo Soto Taveras, vicepresidente senior y líder corporativo de Gestión de Riesgos en Marsh; Martín Francos Rodríguez, viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Economía; Jesualdo Jimenes Bello, director de Mercado Eléctrico en el Ministerio de Energías y Minas y de moderador Jean Suriel, meteorólogo y comunicador.

El evento tendrá lugar en Hotel Hyatt Centric, Santo Domingo, el próximo 22 de julio de 2026 desde las 8:30 de la mañana.