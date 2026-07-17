La demanda eléctrica alcanza nuevo histórico de 4,166.52 megavatios

El sistema eléctrico nacional registró la noche del jueves un nuevo récord histórico de demanda máxima instantánea, al alcanzar los 4,166.52 megavatios (MW) a las 9:58 de la noche, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El funcionario destacó que este nuevo máximo refleja el crecimiento sostenido del consumo de electricidad en el país, impulsado por el dinamismo de la actividad económica, el aumento de la demanda de los hogares y las altas temperaturas propias de la temporada.

El registro, correspondiente a las 21:58 horas del 16 de julio, supera la marca anterior y constituye un nuevo hito para el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), evidenciando la necesidad de continuar fortaleciendo la capacidad de generación, transmisión y distribución para responder al incremento del consumo, según indica una nota de prensa.

Este nuevo máximo se produce a menos de un mes después de que el país estableciera otro récord de demanda, cuando el 18 de junio el SENI alcanzó 4,077.34 MW, superando por primera vez la barrera de los 4,000 megavatios.

Demanda seguirá creciendo

Se espera que la demanda de energía continúe con un ritmo ascendente, debido a las altas temperaturas durante esta temporada del año.

Santos reiteró que el Gobierno continúa ejecutando proyectos estratégicos destinados a garantizar la seguridad energética del país y asegurar un suministro confiable y eficiente ante el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica.