Avtur y kerosene suben hasta 43 % en 2026: ¿qué son y para qué se utilizan?

El petróleo cerró la semana en alza a raíz del incremento de las hostilidades en Irán. ( EFE )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) mantuvo sin variación los precios de las gasolinas, los gasoiles, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural para la semana del 18 al 24 de julio. Sin embargo, los precios del avtur y el kerosene registraron incrementos durante ese período.

El avtur, también conocido como Jet A-1, aumentó RD$28.84 y se situó en RD$268.89 por galón. El kerosene, en tanto, subió RD$31.20, hasta alcanzar los RD$306.40 por galón.

Combustibles de aviación

El avtur o Jet A-1 es un combustible utilizado por aeronaves equipadas con motores de turbina, incluidos los aviones comerciales. Se trata de un derivado del kerosene, con características específicas para su utilización en motores de aviación.

El kerosene es un producto obtenido del procesamiento del petróleo y constituye la base de los combustibles empleados en la aviación. Es un líquido transparente e inflamable, más pesado que la gasolina y más liviano que el diésel.

El combustible representa cerca de una cuarta parte de los costos operativos de las aerolíneas, lo que explica por qué el alza impacta directamente en sus finanzas.

Analistas del sector prevén que las aerolíneas estadounidenses trasladen parte de estos costos adicionales a los pasajeros mediante cargos extras, como el equipaje facturado o mejoras de asiento, ya que generalmente no aplican recargos directos por combustible.

En este contexto, en abril pasado, la aerolínea JetBlue incrementó el costo por una segunda maleta, que pasó de 50 a 59 dólares en temporada baja, y de 60 a 69 dólares en períodos de alta demanda.

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el 28 de febrero, se dispararon los costos operativos de las aerolíneas a nivel global. El precio del combustible para aviones aumentó más de un 85 %, impulsado por la interrupción del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Los precios alcanzaron sus máximos en abril

La evolución semanal de los precios durante 2026 muestra que ambos combustibles registraron aumentos durante el primer trimestre y continuaron al alza hasta alcanzar sus valores máximos entre marzo y abril. El avtur llegó a RD$357.31 por galón en la semana del 11 al 17 de abril. En ese mismo período, el kerosene alcanzó los RD$401.90 por galón.

En marzo, tras el incremento del precio del Jet A-1, la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) vinculó el aumento con la volatilidad de los mercados energéticos y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente en torno a Irán.

PERIODOS SEMANALES (PRIMER TRIMESTRE 2026) AVTUR KEROSENE 03 - 09 DE ENERO 187.89 219.40 10 - 16 DE ENERO 185.41 216.70

El estrecho de Ormuz y el mercado petrolero

El estrecho de Ormuz es una ruta marítima estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos. Por esa vía transita cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo.

De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, durante la escalada del conflicto, el tránsito de buques petroleros y metaneros por la zona disminuyó de manera significativa. En algunos días, el paso de grandes petroleros y buques destinados al transporte de gas natural licuado se redujo prácticamente a niveles mínimos debido al aumento del riesgo para la navegación.

La reducción del tránsito por una ruta fundamental para el transporte de energía introdujo cambios en las condiciones de los mercados internacionales de petróleo y gas. Estas variaciones forman parte del contexto internacional en el que se produjeron los aumentos de los combustibles utilizados en la aviación.

Tendencia de precios tras abril

A partir de la segunda quincena de abril, tanto el avtur como el kerosene comenzaron a registrar reducciones semanales. Esta tendencia se mantuvo hasta finales de junio.

El avtur pasó de RD$357.31 por galón en abril a RD$231.78 en la semana del 27 de junio al 3 de julio. El kerosene, por su parte, descendió de RD$401.90 a RD$265.90 durante esos períodos.

Durante las tres primeras semanas de julio, ambos combustibles volvieron a aumentar. El avtur pasó de RD$238.03 en la semana del 4 al 10 de julio a RD$268.89 en la semana del 18 al 24 de julio.

El kerosene siguió una trayectoria similar: aumentó de RD$272.80 a RD$306.40 durante esas mismas semanas.

PERIODOS SEMANALES (SEGUNDO TRIMESTRE 2026) AVTUR KEROSENE 04 - 10 DE ABRIL 350.46 395.20 11 - 17 DE ABRIL 357.31 401.90 18 - 24 DE ABRIL 318.65 360.00

Incremento de hasta 43 %

El promedio de los precios del avtur durante las 13 semanas del primer trimestre fue de RD$229.99 por galón, mientras que el del kerosene se situó en RD$264.68.

Durante el segundo trimestre, el promedio del avtur fue de RD$296.07 y el del kerosene de RD$335.43. Para el tercer trimestre, el promedio de las tres semanas disponibles hasta el 24 de julio fue de RD$248.99 para el avtur y RD$284.80 para el kerosene.

En la comparación entre la primera semana de enero y la semana del 18 al 24 de julio, el precio del avtur aumentó RD$81.00, equivalente a un 43.11 %. El kerosene, en el mismo período, aumentó RD$87.00, equivalente a un 39.65 %.

PERIODOS SEMANALES (TERCER TRIMESTRE 2026) AVTUR KEROSENE 4 DE JULIO - 10 JULIO 2026 238.03 272.80 11 DE JULIO - 17 JULIO 2026 240.05 275.20