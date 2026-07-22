La ADIE llama a fortalecer la resiliencia climática en el sector eléctrico

La economía dominicana ha estado enfrentando en los últimos años eventos climatológicos extremos, entre ellos varias vaguadas que han ocasionado daños de consideración en la infraestructura pública y privada, incluyendo la eléctrica. Pero, a pesar de estar bajo incidencia de fenómenos meteorológicos cada vez más potentes, el país tiene un rezago en la construcción de planes de adaptación al clima.

Fueron parte de las consideraciones expresadas por César Rodríguez, vicepresidente senior y líder de Soluciones de Consultoría de Marsh para Centroamérica y el Caribe, y por José Rodríguez, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), durante un conversatorio sobre la resiliencia del sistema eléctrico ante riesgos climáticos y eventos extremos.

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El titular de la ADIE sostuvo que, aunque durante años la República Dominicana ha realizado avances importantes para fortalecer su sistema eléctrico, aún los desafíos que plantea el cambio climático exigen afianzar la gestión de riesgos, la innovación, la coordinación institucional y los mecanismos que permitan actuar con prontitud y efectividad cuando sea necesario.

"Estamos convencidos de que ninguna institución o industria puede afrontar estos retos por sí sola. La protección de una infraestructura esencial para el país requiere una visión compartida, colaboración entre el Estado y el sector privado, intercambio de conocimientos y decisiones que trasciendan el corto plazo", declaró.

Rodríguez sostuvo que "fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico no es únicamente una responsabilidad técnica o ambiental; es una inversión estratégica para proteger la economía, la competitividad y el bienestar nacional".

Construir planes de adaptación

En tanto, César Rodríguez planteó que el país debe empezar a construir planes de adaptación y resiliencia climática, señalando que no hay evidencia de que las incidencias de los fenómenos meteorológicos vayan a disminuir, sino que por el contrario se va a incrementar.

Advirtió que esta situación pudiera derivar que muchos de los activos que en la actualidad pueden ser asegurables, debido a su localización, en el mediano o largo plazo puede que ya no lo sean.

"Puede que el sector asegurador tome la decisión de no comprar ese riesgo. Y eso, cuando lo vemos dentro de la resiliencia financiera, empieza a jugar un papel supremamente importante. Y es porque hoy no hay proyecto que se financie que no tenga un adecuado esquema de aseguramiento. Hoy empieza a ser un factor muy diferenciador el programa de seguro que tenga cualquier infraestructura de inversión que vayamos a tener", declaró Rodríguez.

De igual forma, añadió que el sistema eléctrico debe fortalecer la resiliencia cibernética y la inteligencia artificial, afirmando que esta última potencia los ataques, aunque también maximiza la defensa.