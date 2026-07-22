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demanda eléctrica
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La demanda eléctrica vuelve a alcanzar un nuevo récord con 4,185.11 MW

El ministro de Energía afirmó que la tendencia seguirá durante todo el verano

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    La demanda eléctrica vuelve a alcanzar un nuevo récord con 4,185.11 MW
    El ministro de Energía y Minas, Joel Santos. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) registró un nuevo histórico de demanda máxima instantánea, al alcanzar los 4,185.11 megavatios (MW) a las 10:11 de la noche de ayer, martes, un comportamiento que, afirmó, refleja el crecimiento sostenido del consumo de electricidad en el país.

    Esta cifra supera la marca anterior de 4,166.52 MW, registrada el pasado 16 de julio a las 9:58 de la noche.

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    Explicó que esa tendencia continuará durante todo el verano y que la demanda pudo ser satisfecha, respondiendo de manera estable al nuevo pico, debido a las inversiones realizadas en los últimos años para ampliar la oferta energética, incorporar nuevas centrales de generación que fortalecen la confiabilidad y la flexibilidad operativa del SENI.

    Importancia de la alianza pública-privada

    El funcionario manifestó que la demanda fue atendida mediante una combinación de fuentes de generación que resultaron esenciales para suplir el elevado consumo registrado y mantener la estabilidad del sistema.

    • "Este nuevo récord demuestra que el país cuenta con un sistema eléctrico más robusto, resiliente y diversificado, preparado para responder al crecimiento de la demanda y respaldar el desarrollo económico nacional", destacó Santos.

    Afirmó que este nuevo hito confirma la importancia de la alianza público-privada para fortalecer el sistema eléctrico nacional, como parte de la transformación que experimenta el sector gracias a las inversiones en generación, transmisión y distribución, así como a la estrategia de diversificación de la matriz energética impulsada por el Gobierno.

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