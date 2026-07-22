Los precios del petróleo se disparan por la guerra en Oriente Medio, los mercados bursátiles diverge

La escalada de violencia en la guerra en Oriente Medio ha convertido el regreso del petróleo crudo a los 100 dólares en una perspectiva realista si las tensiones no disminuyen. ( ARCHIVO )

Los precios mundiales del petróleo se dispararon el miércoles, y el crudo Brent del Mar del Norte, contrato internacional de referencia, superó los 95 dólares por primera vez en casi seis semanas, debido a los nuevos ataques perpetrados por Estados Unidos e Irán.

Los futuros del petróleo crudo cedieron parte de las ganancias, pero aun así registraron ganancias de alrededor del 3,5 por ciento.

Los recientes ataques estadounidenses activaron las defensas aéreas en Teherán después de que el presidente Donald Trump advirtiera que "aún no había terminado" con la guerra con Irán, que ya le ha costado a su nación 37,500 millones de dólares.

Tras el fracaso de un acuerdo preliminar en los enfrentamientos por el estratégico estrecho de Ormuz, la guerra en Oriente Medio se ha extendido para incluir el otro punto estratégico clave de la región para el suministro mundial de petróleo.

Sin embargo, el alto diplomático estadounidense Marco Rubio reiteró la declaración de Washington de que está dispuesto a utilizar la diplomacia para encontrar un acuerdo con Teherán.

Los precios de los futuros del petróleo han subido considerablemente en las últimas semanas, tras haber caído a niveles anteriores a la guerra ante la esperanza de que se mantuviera un acuerdo para poner fin al conflicto.

La escalada de violencia ha convertido el regreso del petróleo crudo a los 100 dólares en una perspectiva realista si las tensiones no disminuyen.

Si bien los operadores bursátiles seguían de cerca la evolución de la guerra en Oriente Medio, la atención también se centraba firmemente en el sector tecnológico, como ha sido el caso durante varias semanas.

"Los índices bursátiles europeos están restándole importancia al alza (de los precios del petróleo)... tras el impresionante repunte de las acciones de semiconductores estadounidenses el martes", señaló Kathleen Brooks, directora de investigación de la firma de trading XTB.

Los principales mercados bursátiles de Asia cerraron con resultados mixtos el miércoles, mientras los inversores esperaban con impaciencia los informes de ganancias de los gigantes tecnológicos.

"El reciente retroceso en las acciones de semiconductores, tras la fuerte subida experimentada a principios de año, ha dejado a los inversores ansiosos por conocer las novedades sobre la demanda relacionada con la IA y por ver si todas las grandes inversiones en infraestructura tecnológica están dando sus frutos", dijo Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

"Alphabet, la empresa matriz de Google, presentará sus resultados esta noche, seguido mañana por Intel y la semana que viene por Microsoft, Meta... y otras compañías", añadió.

Cifras claves

Crudo Brent del Mar del Norte: sube un 3,6 por ciento, hasta los 94,32 dólares por barril.

del Mar del Norte: sube un 3,6 por ciento, hasta los 94,32 dólares por barril. West Texas Intermediate: Subió un 3,5 por ciento , hasta los 87,30 dólares.

, hasta los 87,30 dólares. Londres - FTSE 100: Sube un 1,1 por ciento hasta los 10704,37 puntos.

París - CAC 40: Sube un 0,9 por ciento hasta los 8,440,97

Fráncfort - DAX: Sube un 0,5 por ciento, hasta los 25,139,42

Tokio - Nikkei 225: BAJA un 0,2 por ciento hasta los 66.115,60 (cierre)

Hong Kong - Índice Hang Seng: BAJA un 0,95 por ciento hasta los 24.892,66 puntos (cierre).

Shanghái - Índice compuesto: Subió un 0,1 por ciento hasta los 3.867,03 (cierre).

Nueva York - Dow: Subió un 0,7 por ciento, hasta los 52.224,64 puntos (cierre).

Euro/dólar: Sube a 1,1408 dólares desde los 1,1406 dólares del martes.

Libra/dólar: BAJA a 1,3367 dólares desde 1,3383 dólares.

Euro/libra: Sube a 85,34 peniques desde 85,20 peniques.

Dólar/yen: BAJA a 163,03 yenes desde 163,17.