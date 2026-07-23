Edesur inicia programa de rehabilitación y expansión de redes eléctricas en 11 provincias

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) inició los trabajos del Programa de Recuperación de Polígonos (PRP), una iniciativa de rehabilitación y expansión de redes energía que abarcará las 11 provincias de su área de concesión.

El plan, que tiene prevista una inversión superior a los 1,907 millones de pesos, procura optimizar el servicio de energía eléctrica y garantizar la sostenibilidad operativa de la empresa, según informó la compañía en un comunicado de prensa.

Los trabajos comenzaron a ejecutarse en Doña Ana, en San Cristóbal; Estebanía, en Azua; Escondido, en Peravia, Los Invasores, en San José de Ocoa; Juancho y Los Altagracianos, en Pedernales. En estas demarcaciones se adelantan las obras de izado de los postes que soportarán el nuevo tendido que llevará energía a localidades donde nunca antes hubo electricidad de forma segura.

Con el programa se prevé la construcción de más 260 kilómetros de redes de media tensión con la finalidad de normalizar el suministro a decenas de miles de usuarios. Además, involucra el despliegue de redes "antifraude", de soluciones tecnológicas para facilitar la telemedición y la gestión del consumo de los clientes.

Inversiones por provincias

En San Cristóbal, el proyecto contempla una inversión superior a los 324.8 millones de pesos y beneficiará a 5,133 clientes.

Además de Doña Ana, el programa incluye a comunidades como La Palmita, Monte Adentro, La Altagracia, Loma Verde, El Siete, Los Guananitos, San José del Puerto, Los Guanchos, Sabana Toro, El Enea de Hato Dama, Rancho Yagua, El Kilómetro 59 y Los Corozos.

En Azua, las labores iniciaron ya en Estebanía y se tiene previsto obras similares en Las Charcas, Villa Esperanza, Los Solares, San Miguel, Los Riveras, La Yayas y los barrios Sagrado Corazón de Jesús y Las Cabuyitas, que conllevan una inversión general de 421.4 millones de pesos.

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Asimismo, el Proyecto de Recuperación de Polígonos ya comenzó en Escondido, y se extenderá a las localidades de Las Tablas, Ana Lucía, Cañafistol y los barrios Guayacanes y Vista Eólica. En Peravia, la empresa tiene previsto invertir más de 200.7 millones de pesos y dichas intervenciones beneficiarán a 3,168 clientes.

Edesur también avanza en el izado de postes en Los Invasores, en San José de Ocoa, provincia donde la distribuidora invertirá 70.3 millones de pesos en la mejora y ampliación de la red eléctrica. Obras similares se llevan a cabo en Juancho y Los Altagracianos, en Pedernales, donde la inversión ascendería a 190.2 millones para la ejecución del programa que beneficiará a 2,176 usuarios.

Con el proyecto Edesur no solo expande su infraestructura eléctrica, sino que regulariza el servicio en zonas que tenían redes inexistentes o deterioradas, optimiza el proceso de facturación y reduce las pérdidas eléctricas, minimizando posibles fallas para garantizar la seguridad de las propiedades y de los usuarios.