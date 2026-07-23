La demanda eléctrica nacional alcanza nuevo récord con 4,195.26 megavatios

La demanda eléctrica de la República Dominicana volvió a romper su récord por segundo día consecutivo, al alcanzar una potencia instantánea de 4,195.26 megavatios (MW) a las 9:32 de la noche del miércoles, informó este jueves el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

"Anoche se superó la más alta demanda satisfecha histórica de energía de potencia instantánea por segundo día consecutivo. Entendemos que la demanda continuará creciendo en los próximos días", agregó el funcionario.

El nuevo registro representa un incremento de 10.15 MW respecto al récord establecido el día anterior, cuando alcanzó los 4,185.11 MW, según indica una nota de prensa del ministerio.

Factores del aumento

El nuevo récord confirma la tendencia de crecimiento sostenido del consumo eléctrico en el país, impulsado por las elevadas temperaturas, la expansión de la actividad económica y el incremento de la electrificación en distintos sectores.

A través de su cuenta en la red social X, Santos destacó que el sistema eléctrico nacional logró suplir completamente la demanda alcanzada y advirtió que las proyecciones apuntan a que el consumo continuará aumentando durante los próximos días.

El titular de Energía y Minas ha atribuido este comportamiento a la mayor actividad económica del país, las altas temperaturas propias de la temporada y el creciente uso de equipos eléctricos en los hogares, comercios e industrias.

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