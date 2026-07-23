Petróleo roza los US$98 por escalada entre Irán y Estados Unidos y ataques en el mar Rojo

El crudo Brent se acercó a los US$100 por barril tras el aumento de las tensiones en Oriente Medio. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios internacionales del petróleo volvieron a subir este jueves ante la expansión de la guerra entre Irán y Estados Unidos hacia nuevas rutas estratégicas de transporte marítimo, una escalada que amenaza con profundizar la inflación y desacelerar la economía mundial.

El crudo Brent, referencia internacional, aumentó un 4 % y alcanzó los US$97.80 por barril, impulsado por el temor a nuevas interrupciones en el suministro desde Oriente Medio, luego de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaran petroleros saudíes en el mar Rojo y Teherán mantuviera bloqueado el estrecho de Ormuz.

La crisis compromete simultáneamente dos de las principales rutas utilizadas para transportar hidrocarburos desde la región. Antes de la guerra, por Ormuz circulaba alrededor de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo, mientras el mar Rojo funciona como una vía alternativa para las exportaciones procedentes del golfo Pérsico.

La presión sobre los mercados aumentó después de que Irán prometiera continuar sus represalias mientras Estados Unidos mantenga los ataques contra su territorio.

"Las represalias de las fuerzas armadas continuarán mientras sigan los ataques de Estados Unidos contra la infraestructura y las zonas costeras del país", declaró el portavoz militar iraní, Mohamad Akraminia, citado por la televisión estatal.

Washington informó, por su parte, de su duodécima noche consecutiva de ofensivas dirigidas a reducir la capacidad de Irán para amenazar a los buques civiles y comerciales que transitan por las aguas regionales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su país bombardeará infraestructura civil iraní cada vez que Teherán ataque una embarcación en Ormuz.

"Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un buque en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica", escribió Trump en las redes sociales.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, respondió que la doctrina de defensa de su país será de "ojo por ojo".

La sucesión de amenazas y ataques mantiene a los inversionistas atentos a la posibilidad de que el Brent supere la barrera de los US$100, un nivel que encarecería los combustibles, el transporte, la producción industrial y numerosos bienes de consumo.

El impacto sería especialmente fuerte para los países importadores de petróleo, que tendrían que destinar más divisas a la compra de combustibles y enfrentar mayores presiones sobre sus tasas de inflación.

Dos rutas petroleras bajo amenaza

La entrada de los hutíes en el conflicto amplió el riesgo para el comercio energético mundial. El grupo yemení, aliado de Irán, reivindicó ataques con misiles y drones contra los petroleros saudíes Encelia y Layla, luego de anunciar un bloqueo de los puertos del reino.

La agencia británica de vigilancia marítima Ukmto informó que un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil y sufrió un incendio que su tripulación intentaba controlar. Arabia Saudita confirmó que el Encelia fue impactado, aunque no ofreció detalles sobre el segundo petrolero.

La ofensiva representa una amenaza para las exportaciones saudíes por el mar Rojo, utilizadas como alternativa al estrecho de Ormuz, cuya navegación permanece afectada por las operaciones iraníes.

Los Guardianes de la Revolución aseguraron este jueves que impidieron el paso de tres petroleros por Ormuz, mientras Estados Unidos e Irán compiten por el control de ese corredor marítimo.

La combinación del cierre parcial de Ormuz y los ataques en el mar Rojo podría reducir la disponibilidad inmediata de crudo, elevar los costos de transporte y seguros y obligar a las embarcaciones a utilizar rutas más largas.

Temor a inflación y menor crecimiento

El nuevo aumento del petróleo reavivó el temor a una crisis internacional con efectos más allá del sector energético.

Un precio persistentemente cercano o superior a los US$100 puede trasladarse a los combustibles vendidos a consumidores y empresas, encarecer el transporte marítimo y aéreo y elevar los costos de alimentos y mercancías.

También podría dificultar los esfuerzos de los bancos centrales para controlar la inflación, especialmente si los mayores costos energéticos obligan a mantener durante más tiempo las tasas de interés elevadas.

La escalada llega después de un alto el fuego que apenas duró varias semanas. Desde la reanudación de las hostilidades, Jordania y Kuwait han informado de la interceptación de proyectiles, mientras Irán afirma haber atacado objetivos militares estadounidenses en ambos países.

Omán, que ha desempeñado un papel de mediación regional, expresó su "gran preocupación" por los acontecimientos en el mar Rojo y aseguró que trabaja para reactivar las conversaciones entre Arabia Saudita y los hutíes.