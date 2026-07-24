La minería fue el motor del crecimiento económico en junio, según indicador del Banco Central
El ministro Joel Santos destacó que el sector acumula un crecimiento de 11.3 % en el primer semestre y captó US$420.6 millones en inversión extranjera directa al segundo trimestre de 2026
La actividad minera fue el sector de mayor crecimiento de la economía dominicana en junio de 2026, al registrar una expansión interanual de 18.1 %, de acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco Central, informó este jueves el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que la minería acumula un crecimiento de 11.3 % durante el primer semestre del año, impulsada por una mayor actividad en la extracción de minerales metálicos y no metálicos.
Santos también destacó el desempeño del larimar, cuya producción alcanzó las 188,696 libras entre enero y junio de 2026. Según el funcionario, este resultado refleja el fortalecimiento de la actividad extractiva y los esfuerzos para mejorar las condiciones de producción y comercialización de la piedra nacional.
Desempeño económico
El ministro señaló que estos resultados se producen en un contexto en el que la economía dominicana registró un crecimiento interanual de 6.4 % en junio y un acumulado de 4.5 % durante el primer semestre del año, según el IMAE.
Asimismo, afirmó que la minería continúa siendo uno de los principales sectores exportadores del país y un importante generador de divisas.
Inversión extranjera en minería
En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), indicó que el sector recibió US$420.6 millones al segundo trimestre de 2026, manteniéndose entre las actividades económicas que atraen una mayor proporción de capital extranjero.
En el ámbito energético, Santos informó que el sector creció 3.5 % entre enero y junio de este año, impulsado por el aumento sostenido de la demanda eléctrica y el fortalecimiento del sistema mediante la incorporación de nuevas infraestructuras de generación y transmisión.
El funcionario sostuvo que el desempeño de los sectores minero y energético refleja su importancia para la economía dominicana, al favorecer la inversión, fortalecer la seguridad energética y contribuir al desarrollo sostenible del país.